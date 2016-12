Katy Perry et Orlando Bloom visitent des enfants malades

21-12-2016 | 13h06

Katy Perry et Orlando Bloom ont rendu une visite surprise au Children's Hospital de Los Angeles.

Visiblement ravis de pouvoir apporter un peu de bonheur aux enfants, ils ont repris des chants de Noël et posé sur de nombreuses photos en compagnie des malades et de leurs familles, qui ont partagé leurs photos souvenirs sur les réseaux sociaux. «Katy Perry et Orlando Bloom sont venus nous chanter des chants de Noël, a ainsi écrit une certaine Kaitlin Bell. C'était tellement beau.» Le centre hospitalier a également publié de nombreux clichés sur son compte Facebook.

Le couple est très engagé dans les actions de charité depuis des années. La semaine dernière, ils étaient d'ailleurs présents au 70e anniversaire de l'UNICEF, qui se tenait au siège des Nations Unies à New York. Orlando Bloom, papa d'un petit Flynn de 5 ans avec Miranda Kerr, est ambassadeur de l'UNICEF depuis plus de 10 ans, et sa nouvelle compagne travaille aussi avec l'organisation. «Elle est géniale vous savez, je suis super fier de ce qu'elle fait, a confié l'acteur à Entertainment Tonight. C'est une voix qui parle à beaucoup, et c'est remarquable de la voir défendre cette cause, et c'est génial qu'on puisse faire ça ensemble.»

Orlando Bloom était également présent lorsque Katy Perry a été honorée lors du Snowflake Ball annuel de l'UNICEF à New York le mois dernier, pour son travail caritatif. «Il est ambassadeur de l'UNICEF depuis plus de 10 ans, et moi seulement depuis quelques années, donc il est assez gentil pour me donner quelques trucs, a-t-elle confié lors de l'événement. Tout le monde est un professeur dans une relation, c'est comme ça que je le vois maintenant, et on s'est appris beaucoup mutuellement.»