Natasha St-Pier impressionnée par son fils

21-12-2016 | 08h58

Natasha St-Pier et son mari Grégory ont connu des temps difficiles mais sont aujourd'hui aux anges: leur petit Bixente, opéré à coeur ouvert quelques mois seulement après sa naissance, est désormais en pleine forme.

Son expérience douloureuse semble toutefois lui avoir donné une grande force de caractère, ce qui ne manque pas d'impressionner sa maman, forcément très fière. «Je suis assez impressionnée par sa force de caractère (...) parce qu'il a passé plusieurs jours dans un lit d'hôpital, branché à plein de fils, donc sans pouvoir bouger. Il était courageux et je le trouve de plus en plus courageux et dur à la douleur», a-t-elle ainsi confié sur le plateau de l'émission C à vous sur France 5.

En effet, Bixente, qui vient de souffler sa première bougie et de faire ses premiers pas, a fait très peur à ses parents. La chanteuse originaire du Nouveau-Brunswick a appris qu'il était atteint d'une malformation cardiaque alors qu'elle était enceinte de cinq mois, une grossesse forcément «compliquée», comme elle le dit encore aujourd'hui. «On a malgré tout été chanceux parce qu'il a eu une forme de tétralogie de Fallot avec laquelle il a très bien vécu les premiers mois de sa vie. Il a très bien résisté à l'opération qu'il a eu à quatre mois», précise toutefois Natasha St-Pier.

Il faut dire que le petit Bixente a pu compter sur le soutien inconditionnel de sa maman, qui n'a pas hésité à abandonner toutes ses obligations professionnelles pour passer un maximum de temps à ses côtés.