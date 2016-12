Dominique Lévesque emporté par une crise cardiaque

20-12-2016 | 18h54

L'humoriste et comédien Dominique Lévesque, ancien membre du Groupe sanguin, est décédé mardi d'un arrêt cardiaque, à l'âge de 64 ans.

L'incident serait survenu alors qu'il se trouvait au Honduras, en compagnie de sa conjointe et de son jeune fils, a appris TVA Nouvelles.

Dominique Lévesque s'est fait connaître notamment pour son rôle au sein du groupe d'humoristes rassemblés sous le nom de Groupe Sanguin vers la fin des années 1980, dans lequel il figurait aux côtés de Dany Turcotte, Émile Gaudreault, Marie-Lise Pilote et Bernard Vandal.

«C'est une triste nouvelle qui nous démontre bien à quel point la vie est fragile», a confié Marie-Lise Pilote, qui avait partagé un repas avec lui il y a tout juste un mois.

«Salut mon grand frère Dominique, un hyperactif qui n'était jamais capable de s'arrêter... sauf pour lire!» a dit sur sa page Twitter la sœur du disparu, la journaliste Lia Lévesque.

Anéanti, Dany Turcotte a dit dans un communiqué que son départ le laissait dans «un vide immense». «Plus qu'un complice professionnel, Dominique est mon ami depuis 35 ans. Du plus loin que je me souvienne, il fait partie de ma vie», a-t-il mentionné.

«C'est quelqu'un de qui j'ai beaucoup appris sur le métier, a-t-il précisé. À la dissolution du Groupe Sanguin, j'ai formé avec lui le duo Lévesque & Turcotte avec qui j'ai sillonné le Québec pendant de nombreuses années.»

Tout en adressant ses condoléances à sa conjointe et à ses enfants, Dany Turcotte a dit vouloir garder de lui «le souvenir d'un homme extrêmement engagé dans ses projets et très - peut-être trop? - travaillant de qui la plus grande fierté était ses trois beaux enfants».

Humoriste et comédien

Parmi les personnages de Dominique Lévesque, celui du «gars fatigué» a su marquer l'imaginaire québécois et est même apparu dans quelques publicités.

En avril dernier, l'humoriste qui était également le producteur au contenu de l'émission Testé sur des humains, avait laissé entendre qu'il caressait un possible retour sur scène, dans le monde du spectacle.

«D'ici deux ans», avait-il confié en entrevue au magazine Échos Vedettes, mais il excluait d'emblée les grandes tournées, affirmant que ce type d'exercice lui donnait un trac insurmontable.

Outre l'humour, M. Lévesque a également été comédien dans des films et séries télévisées.

Communauté artistique secouée

Michel Côté, qui a été l'un de ses partenaires sur le plateau du film La vie après l'amour en 2000, s'est dit «sous le choc». «C'était un gars charmant, très intelligent, agréable à travailler. 64 ans... c'est deux ans de moins que moi. C'est très jeune», a commenté le comédien.

Normand Brathwaite a bien connu Dominique Lévesque, qu'il a reçu sur son plateau de Piment Fort à de multiples occasions. «C'était un gars vraiment brillant, un auteur, un gars de scène avec un casting très particulier. J'ai beaucoup d'admiration pour ce gars-là», a évoqué l'animateur, secoué par la nouvelle.

Le ministre de la Culture, Luc Fortin, s'est exprimé mardi soir, sur Twitter: «Triste d'apprendre le décès de Dominique Lévesque, un humoriste respecté par ses pairs et apprécié du grand public. Condoléances à sa famille».

Le premier ministre Philippe Couillard a parlé d'un «homme talentueux qui nous a fait rire et sourire. Mes condoléances à sa famille et ses proches».

De son côté, le chef péquiste Jean-François Lisée a souligné que «le Québec vient de perdre un grand humoriste qui a marqué l'imaginaire collectif».

Réseaux sociaux

D'autres amis dans la communauté artistique ont été nombreux à envoyer de brèves déclarations sur les réseaux sociaux.

«Dominique Lévesque est décédé aujourd'hui. Nous avons commencé notre carrière en même temps: RBO / Groupe Sanguin. Respect #RIP», a fait savoir Guy A Lepage sur Twitter.

«Toutes mes condoléances à la famille et aux proches de Dominique Lévesque. Un être créatif, sympathique et passionné. Paix à son âme», a indiqué Stéphane Laporte.

L'animateur Charles Lafortune a dit être «sous le choc». «Dominique était le maître d'œuvre du contenu de #AuSuivant et nous préparions un nouveau jeu ensemble... mes sympathies», a-t-il ajouté.

«Mes hommages à Dominique Lévesque, le tout premier à me donner une chance au niveau professionnel en humour. R.I.P mon ami», a dit Guy Nantel. «Des Lundis des Ha! Ha! partagés. Un précieux Dany en commun. Au revoir, Dominique Lévesque», a écrit André Ducharme.

Le duo, les Justiciers masqués, a aussi émis quelques mots offrant leurs sympathies à la famille ainsi qu'à son complice, Dany Turcotte. «C'était un homme qu'on aimait beaucoup».