Margot Robbie et Tom Ackerley sont mariés!

20-12-2016 | 11h22

Plusieurs magazines ont annoncé lundi que Margot Robbie avait épousé le réalisateur britannique Tom Ackerley ce week-end, au cours d'une cérémonie intimiste à Byron Bay, en Australie.

L'actrice a confirmé mardi les rumeurs, en partageant sur Instagram une photo de sa bague, sans toutefois commenter l'image. Faisant fi du romantisme et des clichés, l'actrice y fait un doigt d'honneur avec l'annulaire gauche en premier plan, tandis qu'elle embrasse Tom Ackerley en fond.

Une photo publiée par @margotrobbie le 19 Déc. 2016 à 19h56 PST

D'après le Daily Telegraph et news.com.au, 50 convives étaient présents à la noce. Ils n'ont été mis au courant qu'à la dernière minutes et avaient rendez-vous dans des lieux différents. Des bus sont venus les chercher pour les emmener dans une propriété privée de Coorabell et la cérémonie a commencé à 16 h. Les festivités ont duré jusqu'à 23 h.

Margot Robbie et Tom Ackerley se sont rencontrés en 2013 sur le tournage de Suite Française, et ils se seraient fiancés l'an dernier, sans jamais le confirmer publiquement. Très amoureuse de celui qu'elle appelle «le plus beau mec de Londres», Margot Robbie a confié dans Vogue avoir eu le coup de foudre. «On était amis pendant très longtemps, a-t-elle expliqué. J'ai toujours été amoureuse de lui, mais je me disais: "Oh, il ne m'aimera jamais en retour. Ne rends pas les choses bizarres, Margot. Ne sois pas stupide, ne lui dis pas que tu l'aimes". Puis c'est arrivé, et là je me suis dit: "Bien sûr qu'on est ensemble". Ça fait tellement sens, rien n'a jamais fait autant sens auparavant.»