Attaque à Berlin: Maripier Morin et Brandon Prust sains et saufs

19-12-2016 | 23h11

L'animatrice Maripier Morin et son copain Brandon Prust ont flanqué une bonne frousse à leurs proches et à leurs fans en publiant une photo sur Instagram, lundi.

Le couple se trouve en Allemagne, où un camion a foncé dans un marché de Noël, tuant et blessant plusieurs personnes.

Avant l'attaque, Maripier Morin a publié sur son compte une photo d'elle, Prust et des amis dans le même type de marché. L'animatrice rend présentement visite pour les Fêtes à son fiancé qui évolue désormais pour l'équipe de hockey des Ice Tigers de Nuremberg.

Le cliché a toutefois été croqué sur le vif ailleurs en Allemagne et non pas à Berlin, où a eu lieu la violente attaque.

Plus tard, Prust a partagé une autre publication sur Instagram pour rassurer tout le monde.

«C'est une publication difficile vu les évènements tragiques à Berlin présentement. Mais Mariepier et moi sommes en sécurité. Mais inquiets. Qu'est-ce qui se passe avec le monde présentement? Nous ne pouvons même plus aller dans un marché de Noël avec nos amis et notre famille sans craindre de ne pas en ressortir vivant. Que de tristesse», a-t-il écrit.