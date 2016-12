Le combat de Michael Bublé

Marie-Josée Roy 27-12-2016 | 04h00

Michael Bublé pas hésité à mettre sa carrière en veilleuse afin de consacrer toute son énergie à son fils aîné, Noah, qui combat un cancer du foie. Un geste qui prouve que l'interprète de Nobody But Me, malgré son statut de vedette internationale, est d'abord un homme de famille.

Jusqu'à dernièrement, le crooner canadien était un homme comblé. Marié à l'actrice argentine Luisana Lopilato depuis 2011 et fier papa de Noah, trois ans, et d'Elias, 11 mois, le chanteur de charme au succès international semblait avoir la chance de son côté.

«Devenir père est la meilleure chose qui me soit arrivée. Je n'arrive pas à quantifier l'amour que je ressens pour mes enfants», a-t-il déclaré récemment. Hélas, le bonheur parfait de la famille Bublé a volé en éclats le 1er novembre, quand le petit Noah a reçu un diagnostic de cancer.

Un coup dur

C'est une forte fièvre qui a incité Luisana Lopilato à emmener son fils aîné chez un médecin à Buenos Aires, en Argentine. Ce dernier a aussitôt suspecté la présence d'une infection de la gorge ou d'une mononucléose.

Cependant, après avoir pratiqué différents examens, le spécialiste a soumis l'enfant à un ultrason abdominal, qui a révélé une tache au foie. Inquiets, les parents de Noah se sont empressés de demander un autre avis, aux médecins d'une clinique de Los Angeles. Le verdict n'a pas tardé à tomber.

«Nous sommes anéantis par le diagnostic de cancer de notre fils aîné, Noah, qui reçoit présentement des traitements aux États-Unis. Nous avons toujours parlé ouvertement de l'importance de la famille et de l'amour que nous portons à nos enfants», ont fait savoir le crooner et son épouse, le 4 novembre.

Quelques jours plus tard, la soeur de Luisana, Daniela, a confié à un journaliste du magazine Gente que Noah ne combattait pas une leucémie, mais plutôt un cancer du foie.

«Nous sommes sûrs qu'il s'en sortira. Le moment est venu d'affronter un traitement long et pénible, mais qui doit être fait», a-t-elle expliqué.

Noah aura des traitements de chimiothérapie jusqu'à la fin de l'année. Les médecins espèrent être en mesure de résorber la tumeur pour pouvoir pratiquer une chirurgie.

Selon Gente, les spécialistes évaluent à 90 % les chances que Noah se remette de la maladie. Un pronostic encourageant pour le chanteur et ses proches, qui traversent une période difficile.

Au chevet de son fils

En apprenant la terrible nouvelle, l'interprète de Home s'est empressé de mettre en suspens ses engagements. En plus d'annuler sa participation aux BBC Music Awards, qui se tenait le 12 décembre, il a aussi dit qu'il ne sait toujours pas s'il sera présent aux cérémonies des Brit Awards et des JUNO Awards, qu'il devait animer en 2017.

La tournée qui devait suivre la récente sortie du disque Nobody But Me a aussi été jetée aux oubliettes. «Michael est dans une bulle présentement. Il ne chantera pas tant que son fils n'aura pas pris du mieux», a confirmé le producteur David Foster.

Pour l'instant, la seule préoccupation de la star est de veiller sur les siens, quitte à faire une croix sur ses obligations professionnelles.

«Avoir des enfants rend tout le reste insignifiant. Ce qui me faisait peur est maintenant une joie, parce que je me rends compte que tout le reste n'a pas d'importance. La seule chose qui compte, ce sont Noah et Elias», avait confié Bublé en octobre, en parlant de paternité.