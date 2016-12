Adorable: Dwayne Johnson chante pour sa fille (vidéo)

19-12-2016 | 15h03

Dwayne Johnson, surnommé The Rock, a publié une adorable vidéo de lui chantant pour l'anniversaire de sa fille vendredi sur Instagram.

La petite Jasmine, un an, fixe la caméra et applaudit en entendant la voix de son père.

«Leur apprendre à applaudir dès que leur père se met à chanter. Fille intelligente, a écrit la star de 44 ans dans la légende de sa vidéo. Répondre à mes questions égocentriques est clairement un travail en cours d'apprentissage ;). Joyeux 1er anniversaire petite fille. Je t'ai pour la vie.»

Teaching 'em young to start applauding the moment daddy starts singing. Smart girl. Answering my egotistical questions is clearly a work in progress;). Happy 1st Birthday baby girl. Got you for life. #Aiga #PuaMana🌺 Une vidéo publiée par therock (@therock) le 16 Déc. 2016 à 20h29 PST

Dwayne Johnson a maintenant l'habitude d'exercer ses cordes vocales après avoir incarné le demi-dieu Maui dans le film d'animation Disney Moana dans lequel il chante une longue chanson en solo.

Toutefois, il a reconnu avoir eu la pression au moment de donner de la voix. «J'ai chanté auparavant, et dans la culture polynésienne, on chante, on danse, on joue le ukulélé ou la guitare, ce genre de choses, mais pas à ce point, a-t-il confié à E! News. C'est Disney, et il y a de la musique impliquée. D'une certaine façon, c'est une comédie musicale. Il y a beaucoup de pression... Mais j'ai passé mes meilleurs moments, vraiment, mes meilleurs moments.»

Jasmine est le premier enfant de Dwayne Johnson et de sa petite amie de longue date, Lauren Hashian, la fille de Sib Hashian, l'ancien batteur du groupe de rock Boston. L'acteur de Rapides et Dangereux a également eu une fille de 15 ans avec son ex-femme, Dany Garcia.