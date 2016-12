Katie Holmes: sa fête au Mexique avec Jamie Foxx

19-12-2016 | 14h37

Katie Holmes se serait envolée direction le Mexique avec Jamie Foxx, histoire de fêter son 38e anniversaire le temps d'une soirée.

La star de Batman: le commencement et le comédien, qu'on dit en couple depuis quelque temps, sont arrivés dans le complexe de Las Ventanas al Paraiso, à Cabo San Lucas, vendredi, deux jours avant l'anniversaire qui était le dimanche.

«Katie et Jamie ont pris un jet privé pour Cabo vendredi matin, au départ de l'aéroport de Van Nuys (Los Angeles), assure une source au magazine Us Weekly. C'était une escapade vite fait pour l'anniversaire de Katie. Il n'y avait qu'eux deux et les deux pilotes, dans l'avion. Ils sont descendus dans l'une des suites les plus privées de l'hôtel, séparée de celles des autres clients, et à laquelle on accède par un petit chemin. Ils voulaient rester très discrets et se sont tout fait livrer dans leur chambre, et ont été pris en charge par un majordome particulier.»

Cette échappée romantique a donc été de courte durée: les deux acteurs étaient de retour à Los Angeles samedi. Les rumeurs de couple entre Katie Holmes et Jamie Foxx datent de 2013, mais aucune des deux stars, réputées pour conserver jalousement leur vie privée, ne les ont jamais confirmées. On les a cependant vus ensemble à plusieurs reprises, et certains estiment que la relation sera bientôt officialisée. «Elle est prête à la rendre publique et à montrer au monde combien ils s'aiment, assurait un connaisseur au Closer britannique cette année. Elle veut qu'il soit à ses côtés sur les tapis rouges.»

Katie Holmes avait même fait naître des rumeurs de fiançailles en janvier dernier: elle arborait une bague à son annulaire gauche. Les représentants de Jamie Foxx avaient cependant démenti l'information d'un mariage imminent. Katie Holmes a été l'épouse de Tom Cruise entre 2006 et 2012, et il est le père de sa fille Suri. Quant à Jamie Foxx, il a eu deux filles, issues de précédentes relations.