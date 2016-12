Maxim Martin avoue humblement avoir eu le «jugement facile»

19-12-2016 | 13h31

Maxim Martin s'est ouvert lundi sur Facebook concernant une situation survenue la semaine dernière et au cours de laquelle il avoue avoir eu le «jugement facile» concernant un homme en difficulté.

Dans son long message, l'humoriste indique qu'il faisait la file pour obtenir son billet pour assister au spectacle de Noël de la troupe de danse de sa fille.

Un jeune homme s'est alors approché de lui en lui disant «Aye, t'es Maxim Martin» et a commencé à lui poser des questions. «Mes réponses sont brèves, car j'ai juste hâte d'avoir mon billet pour entrer dans l'auditorium. Le jeune homme continue de me parler. Je peux voir qu'il est un peu simplet, qu'il a probablement un trouble psychologique», raconte l'animateur à Énergie 94.3.

Maxim Martin poursuit son histoire en indiquant qu'«une certaine nervosité» se fait alors sentir dans la pièce et que le jeune homme semblait perdu. Selon l'humoriste, les gens trouvaient qu'il avait l'air «weird» et «probablement gelé».

«Tout le monde le fuit du regard, moi le premier, et on espère juste qu'il quitte de lui-même. Finalement, je dis aux parents de rentrer dans la salle et je m'approche de lui pour lui demander comment ça va», écrit Maxim Martin.

Amenant finalement le jeune homme à l'extérieur, l'auteur du livre Excessif apprend que son protégé doit prendre de nombreux médicaments. «Il me dit aussi qu'il venait pour ramener des films à la bibliothèque. Je lui propose qu'on y aille ensemble. Rendus à l'intérieur, les employés, qui le connaissent, le prennent en mains et appellent le 911.»

Finalement, l'histoire se finit plutôt bien et il est facile de penser que l'humoriste a fait une bonne action. Mais, selon lui, ce n'est pas du tout le cas.

«Peut-être allez-vous me dire que c'est gentil de ma part. Pourtant, ce n'est pas ce que je ressens. Comme beaucoup trop d'entre nous, j'ai eu le jugement facile. Devant le malaise d'une personne avec des troubles psychologiques, j'ai souhaité qu'il s'éloigne gentiment pour que je puisse souffler avec tous les autres après son départ. Tristement, c'est souvent ça notre réaction», a-t-il avoué.

Maxim Martin indique qu'il a l'intention de retourner à la bibliothèque pour entrer en contact avec le jeune homme et obtenir de ses nouvelles.

«Je suis incapable de chasser l'image, dans ma tête, de ce jeune homme perdu au milieu de la foule, les yeux pleins d'eau. J'essaye d'imaginer à quel point il se sentait perdu, paniqué. Je me demande surtout ce que j'aurais pu faire de plus. Vous aller trouver ça bizarre, mais je me dis que j'aurais juste pu lui faire un câlin.»

En terminant, il avoue très humblement que «malgré tout le chemin que j'ai parcouru dans ma vie, il me reste clairement des choses à travailler. Et notre société a elle aussi du chemin à faire.»