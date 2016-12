Coeur de pirate fait une pose de yoga difficile

19-12-2016 | 10h04

Coeur de pirate a révélé lundi sur Instagram un talent caché: la chanteuse sait faire une difficile figure de yoga où elle se tient en équilibre sur ses triceps.

Une vidéo montrant la pose de l'auteure-compositrice-interprète québécoise a été partagée sur son réseau social. En légende, elle relate une conversation qu'elle aurait eu avec le père de sa fille, Alex Peyrat.

«Alex: "tu vas pas commencer à mettre des vidéos de yoga non fais pas ça". Moi:"QUAND TU ARRIVES À TE TENIR SUR TES TRICEPS EN ÉQUILIBRE DÉSOLÉE MAIS OUI T'AS LE DROIT"», peut-on lire.

Alex : "tu vas pas commencer à mettre des vidéos de yoga non fais pas ça" Moi : "QUAND TU ARRIVES À TE TENIR SUR TES TRICEPS EN ÉQUILIBRE DÉSOLÉE MAIS OUI T'AS LE DROIT" Une vidéo publiée par Coeur De Pirate (@beatricepirate) le 19 Déc. 2016 à 6h15 PST

Ses fans se sont tout de suite emballés et ils ont été nombreux à commenter la performance de l'artiste. «Forte petit soldat», «Yeaaay on peut dire que la tu à le droit oui, yoga girl !!», «Tu as bien raison de nous faire partager ca!», ont-ils écrit notamment.