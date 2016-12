Mariah's World : une mise en garde à Bryan Tanaka

19-12-2016 | 09h37

Bryan Tanaka, le nouvel amoureux de Mariah Carey, a reçu une mise en garde plus tôt cette année concernant son idylle avec la chanteuse américaine.

Mariah Carey a rendu publique son histoire d'amour avec le danseur, en novembre dernier, moins de deux mois après qu'elle se soit séparée de son fiancé, James Packer. Elle avait alors dévoilé des clichés d'elle en train de l'embrasser sur la bouche, tout en entourant ses jambes autour de sa taille pendant des vacances à Hawaï.

Bryan Tanaka et James Packer apparaissent tous les deux dans la téléréalité, Mariah's World, qui a été filmée plus tôt dans l'année. Dans l'émission, Bryan Tanaka ne fait rien pour rester discret sur son histoire d'amour avec la chanteuse, incitant son chorégraphe et directeur créatif, Anthony Burrell, à lui faire un avertissement sévère. «Je lui ai dit "Mec, tu t'avances sur un terrain dangereux là. Elle est fiancée et bientôt mariée"», a-t-il affirmé, d'après usmagazine.com.

Dans le dernier épisode, diffusé dimanche soir, Bryan Tanaka s'est aussi vu demander de sauter d'un gâteau pour fêter son anniversaire, il a immédiatement accepté de lui faire la surprise. «J'espère vraiment avoir la chance de parler avec MC (Mariah Carey) le soir de son anniversaire et de prendre de ses nouvelles.»

Le danseur a révélé être célibataire dans un épisode, mais il «ne peut pas attendre» d'avoir une relation dans laquelle il serait complètement loyal, bien qu'il profite actuellement des cadeaux qu'il reçoit de ses fans, comme des fleurs et des chocolats déposés devant la porte de sa chambre. Le danseur, qui a rencontré Mariah Carey pour la première fois en 2005, a révélé aux caméras être impatient de la revoir après tout le temps qu'ils ont passé séparés. «J'aime Mariah. En réalité, elle a été l'une des personnes les plus incroyables à m'avoir le plus soutenu dans ma carrière», a-t-il lancé.

«J'ai travaillé avec elle pendant tellement longtemps, j'ai pu voir la Mariah Carey la plus vraie et la plus authentique. Elle est extrêmement prévenante. Elle est extrêmement attentionnée. Elle a quelque chose de si unique.» L'épisode de son anniversaire sera diffusé le 1er janvier aux États-Unis.