Mort de la doyenne de la chanson française Léo Marjane

Séverine Rouby 19-12-2016 | 06h28

La chanson française a perdu sa doyenne: Léo Marjane, vedette des années 40 et dont la voix chaude a importé le jazz dans l'Hexagone, s'est éteinte dimanche à l'âge de 104 ans.

«Ma mère est morte hier soir chez elle à Barbizon d'une crise cardiaque», a annoncé à l'AFP son fils Philippe de Ladoucette.

Léo Marjane, née Thérèse Gendebien, a enregistré plus de 180 chansons entre 1932 et le milieu des années 50. En 1937, avec sa voix envoûtante de contralto et sa diction au phrasé jazzy très moderne, elle enregistre son premier grand succès, La Chapelle au clair de lune.

«Le disque se vendait comme des petits pains, ça a été un véritable succès», confiait-elle à l'AFP en 2012, quelques jours avant de fêter ses cent ans.

Les succès s'enchaînent: elle chante à Bobino, à l'ABC, chez O'Dett, ou encore au Shéhérazade, des établissements plus intimistes où elle séduit petit à petit un public de plus en plus fidèle.

Elle part ensuite aux États-Unis où elle sillonne le pays pendant 5 ans. Elle est l'une des rares françaises à interpréter des morceaux de grands compositeurs américains comme Cole Porter ou Duke Ellington. Elle a notamment enregistré le célèbre Over the Rainbow de Cole Porter.

«Je peux dire que j'ai introduit le jazz en France. Dans les années 30, nous étions, Jean Sablon, Jacqueline François et moi, les trois artistes français qui venions chaque année chanter aux États-Unis, où chaque hôtel avait son cabaret», racontait-elle dans un entretien au Point en 2012.

De retour en France pendant l'Occupation, cette native de Boulogne-sur-Mer devient l'une des grandes vedettes de la France occupée. En 1941, elle connaît notamment un immense succès avec Seule ce soir, une chanson où se reconnaissaient les Françaises dont le mari était prisonnier de guerre en Allemagne.

Jugée et acquittée

À la Libération, on lui reproche d'avoir chanté dans des cabarets fréquentés par des officiers allemands et à Radio-Paris. Elle est jugée et acquittée.

«On a dit beaucoup de bêtises sur moi, ils ont voulu me démolir», confiait-elle à l'AFP en racontant cet épisode depuis sa demeure de Barbizon.

Elle s'exile alors de nouveau aux États-Unis pour plusieurs années. À son retour, la scène française a changé, et elle pense ne plus y avoir sa place. Elle épouse en secondes noces le baron Charles de Ladoucette en 1948, avec lequel elle aura un fils, Philippe.

Au début des années 50, désormais sous le pseudonyme de Marjane, elle abandonne la scène, mais continue d'enregistrer, notamment avec des vedettes en devenir comme Charles Aznavour, Léo Ferré ou encore Gilbert Bécaud. En France, où elle est frappée d'interdiction de travailler dans les années qui suivent la guerre, ses disques sont méconnus, mais ils marchent en Amérique.

Elle chante jusqu'en 1961, notamment en Allemagne où elle a passé une partie de son enfance, puis tente un dernier come-back dans l'Hexagone en 1969. Un échec qui lui fait mettre définitivement un terme à sa carrière.

Outre la chanson, Marjane a joué dans quelques films, dont Feu Nicolas de Jacques Houssin en 1943, où elle interprète deux titres de Loulou Gasté, le futur mari de Line Renaud ou encore Les deux gamines (Maurice de Canonge, 1951) et Elena et les Hommes (Jean Renoir, 1956).

Elle vivait depuis sa retraite à Barbizon, près de Fontainebleau en Seine-et-Marne, où elle élevait des chevaux. La commune lui avait rendu un hommage pour ses 100 ans et une compilation de 100 titres avait également été éditée pour l'occasion.