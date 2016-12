La légende hollywoodienne Zsa Zsa Gabor est morte

18-12-2016 | 18h13

La légende hollywoodienne d'origine hongroise Zsa Zsa Gabor, connue autant pour sa vie sentimentale que sa carrière cinématographique, est morte dimanche à l'âge de 99 ans d'une crise cardiaque, a annoncé son neuvième mari, Frederic von Anhalt.

Le prince von Anhalt, âgé de 73 ans, bouleversé, a indiqué à l'AFP que Zsa Zsa Gabor était décédée à son domicile entourée de sa famille et de ses amis. «Tout le monde était là. Elle n'est pas morte seule», a-t-il dit.

L'actrice l'avait épousé en 1986, son plus long mariage.

Née en Hongrie le 6 février 1917 Zsa Zsa Gabor, de son vrai prénom Sari, avait deux soeurs, Magda et la star hollywoodienne Eva, devenue célèbre dans les années 1960 pour son rôle dans la série télévisée Les Arpents verts.

Miss Hongrie en 1936 venue tenter sa chance à Hollywood, Zsa Zsa Gabor a joué dans des dizaines de films et de séries télévisées, dont Moulin Rouge de John Huston en 1952 et La soif du mal d'Orson Welles en 1958.

Mais elle est surtout connue pour ses ennuis judiciaires, ses scandales financiers, son style flamboyant et ses neuf mariages.

Dans son autobiographie One Lifetime is Not Enough (Une vie ne suffit pas), publiée en 1993, Zsa Zsa Gabor racontait avoir perdu sa virginité à 15 ans avec Mustafa Kemal Ataturk, le fondateur de la Turquie moderne.

Elle y affirmait également avoir eu des liaisons avec Sean Connery et Frank Sinatra, mais refusé les avances de John F. Kennedy, Elvis Presley, John Huston ou encore Henry Fonda.

Parmi ses citations favorites: «Je n'ai jamais détesté un homme après une rupture au point de lui rendre ses diamants», «divorcer parce qu'on n'est plus amoureuse est aussi stupide que de se marier parce qu'on l'est», ou bien «un homme amoureux n'est pas tout à fait complet aussi longtemps qu'il n'est pas marié. Après il est terminé».

Elle a eu en 1947 une fille, Francesca Hilton, de son deuxième époux, le magnat de l'hôtellerie Conrad Hilton, arrière-grand-père de Paris Hilton.

En 1989, elle avait fait les gros titres pour avoir baffé une policier à Berverly Hills qui l'avait verbalisée, écopant de trois jours de prison.

Son état de santé s'était gravement détérioré depuis le début des années 2000. En 2002, un accident de la route l'a laissée partiellement paralysée et en fauteuil roulant. Elle avait également dû être amputée d'une partie d'une jambe après un AVC (accident vasculaire cérébral) en 2005.