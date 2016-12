Kanye West manipulé par Donald Trump?

15-12-2016 | 16h10

Le chanteur John Legend est convaincu que le président-élu Donald Trump n'a rencontré Kanye West que pour se faire de la publicité.

Le rappeur s'est rendu à la Trump Tower, à New York, mardi, pour discuter avec le milliardaire, vainqueur surprise de l'élection présidentielle américaine. Kanye West a expliqué sur Twitter qu'il avait notamment parlé de «questions multiculturelles» avec le futur chef des États-Unis, ainsi que des problèmes de criminialité à Chicago.

La rencontre inattendue en a étonné plus d'un, dont John Legend, un ami de Kanye West, qui n'est pas sûr que Donald Trump voulait véritablement entendre ce que le rappeur avait à dire sur le harcèlement, l'éducation et la violence chronique dans sa ville natale de Chicago. John Legend a vivement critiqué le candidat républicain et sa politique de division, ces derniers mois, et a activement mené campagne pour la rivale du milliardaire, Hillary Clinton.

«Je ne pense pas qu'il soit impossible de parler de problèmes avec Trump, mais je ne participerai pas à un coup de pub, a déclaré le chanteur dans l'émission française Clique. Je pense que Kanye a été utilisé pour faire un coup de pub. Je suis assez déçu par Kanye, qui dit qu'il aurait voté pour Trump. Je pense que Trump a fait beaucoup de mal, son message a fait beaucoup de mal à ce pays. Les choses qu'il a promises de faire ont inquiété beaucoup de gens, et le fait que Kanye soutienne ce message est très décevant. »

Kanye West n'a pas répondu à ces critiques mais mercredi matin, il a révélé avoir récupéré un souvenir pas banal après sa rencontre avec le richissime homme polituqe: un exemplaire du Time où Donald Trump est désigné personnalité de l'année. Le mari de Kim Kardashian a partagé une photo du magazine sur Twitter pour montrer la dédicace que lui avait laissé le président-élu: «À Kanye, tu es un super ami. Merci, Donald Trump», avec le mot «super» souligné.