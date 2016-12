Paris Hilton veut être prise au sérieux

15-12-2016 | 15h58

Paris Hilton est devenue une star internationale quand elle et son amie Nicole Richie sont apparues dans The Simple Life entre 2003 et 2007. La jeune héritière a ensuite participé à deux autres émissions de télé-réalité, MY New BFF (Paris Hilton's My New BFF) en 2009, et dans Paris Hilton's British Best Friend.

En 2010, elle a mis tout cela derrière elle et s'est concentrée sur ses projets dans les affaires, plus précisément dans la beauté et la musique. Malgré ses succès, Paris Hilton craint qu'on ne se souvienne d'elle que pour ses frasques passées. «Je veux être connue comme une femme d'affaires. Je ne veux pas être connue comme une star de la téléréalité. Je n'aime pas ça. J'ai vraiment dépassé ça», assure Paris Hilton au magazine Harper's Bazaar.

La starlette de 35 ans est devenue ces dernières années une DJ demandée et possède un empire en parfumerie - elle a 20 fragrances, dont le dernier, Gold Rush, vient de sortir. «Désormais, je me concentre principalement sur mon empire et ma marque plutôt que tout ce qui vient avec le genre de vie d'une star de télé-réalité. Je passe ma vie à travailler plutôt qu'à profiter et à être en vacances», précise-t-elle.

Paris Hilton jure que la version «matérialiste, gâtée-pourrie et peste» que les téléspectateurs ont vue d'elle était simplement un personnage; en coulisse, elle œuvrait déjà pour sa réussite dans les affaires.

Elle se voit même comme une avant-gardiste, en expliquant avoir notamment développé tout le concept des apparitions en boîte de nuit. «Quand j'ai déménagé à New York, adolescente, je faisais la fête tout le temps mais maintenant les gens me trouvent en fait intelligente parce que j'ai transformé ça en un business très lucratif. Personne n'avait jamais été payé pour venir à une fête. J'ai été un peu la première à inventer ça à Las Vegas il y a 20 ans. À l'époque, un DJ était payé peut-être 200 dollars et il se cachait dans la cabine. Maintenant ce sont des têtes d'affiche, qui font des millions de dollars, toute l'attraction c'est eux. J'ai vu arriver ça avant que ça arrive», détaille Paris Hilton.