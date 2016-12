Marie-Mai s'ouvre sur sa grossesse, sa vie, sa carrière

15-12-2016 | 10h05

En plus de photos à la fois élégantes et sexy exposant son bedon tout rond, Marie-Mai s'est confiée dans l'édition de janvier du Elle Québec, en kiosque depuis jeudi, sur sa carrière, sa vie personnelle et sa grossesse.

Voici 10 faits à retenir de son entrevue, dont des images de la séance photo ont été partagées de nombreuses fois cette semaine sur les réseaux sociaux.

Ce n'est pas un secret pour personne, Marie-Mai voulait depuis plusieurs années devenir mère et elle a attendu longtemps avant de tomber enceinte: «Je commençais à faire la paix avec l'idée que la maternité n'était pas pour moi. Puis, au moment où je m'y attendais le moins, j'ai eu la plus belle surprise de ma vie.»

Sur son après-rupture avec Fred St-Gelais, très médiatisée en début d'année, la chanteuse indique: «Mais [après ma séparation], il m'est arrivé de me demander si j'allais être capable d'écrire toute seule, de m'occuper de la maison et de réussir à tout concilier... La réponse, c'est "oui!"»

Son amoureux, David Laflèche, est selon elle un homme solide. «Ce n'est pas toujours facile d'être "le nouveau chum de Marie-Mai". Ça prend quelqu'un de très spécial pour s'engager sans jamais se sentir "insécure".»

Elle affirme aussi que sa relation de couple actuelle est très différente de ce qu'elle a connu: «Je ne veux pas retomber dans certains "patterns". Je ne renie pas ce que j'ai vécu par le passé, mais disons que, David et moi, on se complète de façon totalement différente de tout ce que j'ai connu avant.»

Marie-Mai a déjà tout prévu pour son accouchement: «J'ai choisi d'accoucher dans l'eau, dans une maison de naissance.»

Et quand sa petite fille sera là: «David planifie déjà une année sabbatique pour être le plus présent possible pour notre fille. C'est un homme bienveillant...»

Ce qu'elle pense de son corps de femme enceinte: «Mes seins n'ont jamais été aussi gros et j'ai pris 15 livres.»

Même si elle a travaillé à Nashville, son nouvel album sera très près de ce qu'elle faisait avant: «Le fait de travailler avec des auteurs-compositeurs qui ne me connaissent pas (...) me permet de me redéfinir en tant qu'artiste (...) Mon prochain album restera pop, avec une plus grande profondeur musicale.»

Est-ce que la mère prendra le dessus sur la femme de carrière qu'elle a toujours été?: «Après avoir eu de grandes aspirations professionnelles, mes rêves sont désormais plus simples et plus près de moi.»

Et ce qu'on lui souhaite pour la prochaine année: «Je souhaite surtout d'avoir un enfant en santé. C'est tout ce dont j'ai besoin!»