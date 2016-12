Jennifer Lawrence et Chris Pratt s'insultent et c'est hilarant!

14-12-2016 | 14h16

Jennifer Lawrence et Chris Pratt ont été invités à s'insulter mutuellement lors d'un segment intitulé «Playground Insults» à la BBC Radio 1 et le face-à-face a donné un résultat assez comique.

Prenant la chose très au sérieux, mais pouffant de rire à chaque injure, les deux stars de Passagers se sont regardés quelques secondes dans le blanc des yeux avant de commencer le jeu.

C'est Jennifer Lawrence qui a attaqué la première. «Tu es tellement faussement fort que si je devais choisir entre toi et ta femme pour me protéger, je choisirais Anna [l'actrice Anna Faris est la femme de Chris Pratt, ndlr.]», a-t-elle lancé, retenant de peine et de misère son fou rire.

Par la suite, la bataille a donné lieu à des phrases épiques comme «C'est tellement dommage, de rencontrer quelqu'un qu'on croyait pouvoir apprécier» ou «Qu'est-ce que ça fait de jouer dans le film Marvel le plus stupide?», prononcées par la vedette du film Les gardiens de la galaxie.

Jennifer Lawrence ne s'est pas laissé faire en envoyant «Tu es tellement stupide, que ton fils de trois ans t'a sûrement appris tout ce que tu sais» ou «Avant de jouer notre scène de sexe, j'ai pris deux Pepto-Bismol [médicament utilisé contre les problèmes intestinaux et la nausée, ndlr.]».

Mais c'est Chris Pratt qui a remporté la bataille avec «Durant notre scène de sexe, j'ai senti ton pénis se frotter contre moi».

Les deux acteurs ont été bons enfants et se sont serré la main en rigolant à la fin du jeu.