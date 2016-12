Accident: frayeur pour Les soeurs Boulay, concert annulé

Antoine Aubert 14-12-2016 | 10h11

À cause de l'accident de la route dont elles ont été victimes lundi, Les soeurs Boulay ont dû annuler leur dernier spectacle de l'année, prévu samedi au Vieux Clocher de Magog.

Si les deux jeunes femmes sont heureusement sorties indemmes de cette mésaventure, une grande partie de leur matériel est en revanche inutilisable, nous a confirmé une membre du personnel de la salle de spectacle de Magog. Le concert prévu samedi devrait être reporté à une autre date, mais celle-ci n'a pas encore été fixée.

Stéphanie et Mélanie Boulay ont donné des détails de l'accident, mardi, sur leur compte Instagram. «En revenant de Sept-Îles, hier, dans la tempête, sur la 20, on s'est fait rentrer dedans, on a pogné le clos, on a perdu la majorité de nos instruments et équipements, on a eu beaucoup la frousse», peut-on lire en légende d'une photo où l'on voit un véhicule cabossé et immobilisé dans la neige.

«L'important c'est que tout le monde soit en vie, sain et sauf», rassurent les artistes qui invitent tout le monde à être prudent sur les routes. Elles savent de quoi elles parlent.

Le prochain concert des soeurs Boulay est prévu le 28 janvier 2017, à la salle Albert-Dumouchel de Salaberry-de-Valleyfield.