Sugar Sammy se la joue «fashion» dans le métro

14-12-2016 | 10h09

Sugar Sammy aurait-il le fantasme de devenir mannequin? En tout cas, il sait marcher comme les stars des défilés de mode et il a décidé de le prouver... dans le métro de Montréal!

L'humoriste a partagé mardi une courte vidéo dans laquelle il se déhanche en embarquant dans un wagon de la station Georges-Vanier, sur la ligne orange.

«Metro Fashion Show», a-t-il écrit en légende de l'enregistrement.

On l'aperçoit montant à bord du train et se figer quelques secondes avant de commencer à défiler comme s'il était sur une scène d'un événement de mode, bougeant de façon «glamour» ses épaules et ses hanches.

Les usagers du métro qui se trouvent dans le même wagon que lui ne semblent pas du tout prêter attention à la scène comique qui se déroule sous leurs yeux.

Les internautes, eux, ont apprécié le gag: «ohh sexy!», «T'es crampant dude», «Tu es très cute et sympa je t'aime beaucoup xxxxxx», ont-ils écrit dans les commentaires de la vidéo.

Dimanche, la vedette de Ces gars-là avait publié une première vidéo «fashion», cette fois à l'aéroport de Val D'Or. «Voici la première de ma série "Sugar Sammy Random Fashion Show"», a-t-il écrit en légende. Cela laisse croire que d'autres capsules hilarantes sont à venir...