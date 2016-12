Ce qu'on doit savoir d'Alan Thicke

14-12-2016 | 09h40

L'acteur né à Kirkland Lake, en Ontario, en 1947, est décédé à Los Angeles des suites d'une crise cardiaque, mardi, alors qu'il jouait au hockey avec son fils Carter, 19 ans. Il avait 69 ans.

Avant de devenir un acteur très connu du petit écran aux États-Unis, il s'est d'abord fait un nom comme animateur au Canada. Il a entre autres animé un jeu télévisé nommé First Impressions à CFCF-TV (chaîne affiliée à CTV) dans les années 1970 à Montréal.

Il a fait partie de la distribution de plusieurs séries très connues dont Quoi de neuf, docteur, diffusée entre 1985 et 1992, et plus récemment dans Comment je l'ai rencontrée (How I met your mother) et dans la nouvelle version de La fête à la maison, soit La Fête à la maison: 20 ans après.

Son fils, Robin Thicke, a marché sur les célèbre traces de son père, mais au lieu de se faire connaître dans le milieu de la télévision, il est plutôt devenu chanteur. Ses titres Blurred Lines (2013) et Get her back (2014) sont ses plus connus.

Alan Thicke était marié à Tanya Callau, une actrice et productrice originaire de la Bolivie, depuis 2005. Ensemble, ils ont été les vedettes d'une téléréalité nommée Unusually Thicke, diffusée durant deux saisons en 2014 et 2015.

Avant cela, il était l'époux d'une autre actrice et chanteuse américaine Gloria Loring avec qui il a eu deux de ses fils: Robin et Brennan. Son troisième enfant, Carter, est le fruit de son union avec Miss Monde 1990 Gina Tolleson.

L'acteur a publié son dernier Tweet quelques heures seulement avant sa mort. Celui-ci portait justement sur l'un de ses derniers projets: «La saison 2 de La Fête à la maison: 20 ans après s'annonce très bonne. J'aime bien ceux (les épisodes) dans lesquels je ne joue pas!», a-t-il écrit.

Dans un autre message, il a remercié le Whistler Film Festival, un festival britanno-Colombien de cinéma qui s'est tenu du 30 novembre au 4 décembre et au cours duquel il a reçu un Icon Award, un prix décerné à un Canadien dont son travail est reconnu ailleurs au-delà des frontières du pays.