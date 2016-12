Robin Thicke rend hommage à son défunt père

14-12-2016 | 08h17

Alan Thicke a fait une crise cardiaque à la suite de laquelle il est décédé mardi à Los Angeles. Son fils, Robin Thicke, a été l'un des premiers à se confier sur la mort de son père.

L'interprète de Blurred Lines a déclaré au Los Angeles Times que son père était «le meilleur homme qu'il a jamais rencontré» et a précisé qu'il se comportait «toujours en gentleman». «Je l'ai vu il y a quelques jours et lui ai dit combien je l'aimais et le respectais», a affirmé Robin Thicke.

Son père s'est effondré alors qu'il était en train de faire une partie de hockey sur glace avec son fils de 19 ans, Carter. Il a été emmené au Saint Joseph Medical Center où il a été déclaré mort. Il avait 69 ans.

Sur Instagram, le chanteur a publié un bref message pour annoncer la nouvelle. «Mon père est décédé aujourd'hui. Il était le meilleur homme que j'ai connu. Le meilleur ami que j'ai eu. Réjouissons-nous et célébrons la joie qu'il amenait dans chaque pièce où il se trouvait. Je t'aime Alain Thicke. Merci pour ton amour. Avec amour, de ton fils reconnaissant.»

Une photo publiée par Robin Thicke (@robinthicke) le 13 Déc. 2016 à 23h57 PST

La mère de Robin Thicke, Gloria Loring, a également partagé un communiqué sur le décès de l'acteur. «C'est un choc, a-t-elle déclaré. Nous étions tous ensemble pour Thanksgiving. Il était talentueux, drôle et profondément dévoué à sa famille. Repose en paix, mon cher.»

L'ex-femme de Robin Thicke, Paula Patton, qui a été mariée pendant dix ans avec le chanteur, a également partagé un message sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à l'acteur ontarien, en partageant une citation de Mère Teresa sur la vie. «La vie est opportunité, profites-en. La vie est beauté, savoure-la. La vie est rêve, fais-en une réalité. La vie est défi, fais-lui face. La vie est devoir, accomplis-le. La vie est jeu, joue-le. La vie est promesse, remplis-la. La vie est tristesse, surmonte-la. La vie est hymne, chante-le. La vie est combat, accepte-le. La vie est tragédie, prends-la à bras le corps. La vie est aventure, ose-la. La vie est bonheur, mérite-le. La vie est précieuse, prends-en soin. La vie est la vie, défends-la», disait la citation.

❤️ Une photo publiée par Paula Patton (@paulapattonofficial) le 13 Déc. 2016 à 17h39 PST

Pendant ce temps-là, Carter Thicke a posté un cliché de lui avec son père sur Instagram et ajouté dans la légende: «Aujourd'hui, j'ai perdu mon meilleur ami et mon idole, et le monde a perdu l'un de ses meilleurs hommes. Je n'ai jamais connu quelqu'un de plus gentil, aimant, poilu, et généreux de ma vie, et je suis à jamais reconnaissant pour la lumière que cet homme a amené dans ma vie et dans celle de tant d'autres. Tu nous manqueras chaque seconde de chaque jour. Tu es une légende et je t'aime papa. À la prochaine fois.»

Today I lost my best friend and my idol, and the world lost one of it's finest. I have never known a more kind, loving, hairy, and generous person in my life and I am forever grateful for the light that this man brought to my life and so many others. You will be missed every second of every day. You are a legend and I love you Pops. Until next time. Une photo publiée par Carter Thicke (@carter_thicke) le 13 Déc. 2016 à 20h42 PST

D'autres hommages

Alyssa Milano a rendu hommage au comédien Alan Thicke à la suite de sa mort soudaine. L'actrice de Charmed a expliqué qu'il était toujours adorable. Alyssa Milano avait joué avec Alan Thicke dans le téléfilm Le Bal de l'école, en 1988 et c'est sur Twitter qu'elle a salué l'acteur. «Alan Thicke était toujours la personne la plus gentille et la plus heureuse de la salle. Il est parti trop tôt. Repose en paix», a écrit la star.

Alan Thicke was always the nicest and happiest person in the room. Gone way too soon. Rest In Peace. — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 14 décembre 2016

Quant à Ben Stiller, il s'est souvenu de son premier boulot à Los Angeles, à travailler pour l'acteur: «Je viens d'apprendre la mort d'#AlanThicke. Mon premier boulot à L.A. c'était un stage avec lui... Un patron très sympa. Mes pensées vont à sa famille.»

Just heard of #AlanThicke's passing. 1st job in LA was as an intern for him... He was a very nice boss. Sending good thoughts to his family. — Ben Stiller (@RedHourBen) 14 décembre 2016

Candace Cameron Bure, qui avait travaillé avec l'acteur dans La Fête à la maison et sa récente suite, a publié: «Je suis triste d'une force indescriptible qu'Alan Thicke nous ait quittés. Je te connais depuis que j'ai 8 ans et je suis très heureuse d'avoir eu le plaisir de travailler avec toi à nouveau récemment sur La Fête à la maison: 20 ans après. Tu faisais partie de ma famille et de ma famille de hockey. Tu nous manqueras énormément. Mon cœur est en peine.»

I'm sad beyond words that Alan Thicke has passed away. I've known you since I was 8 years old and so glad I had the pleasure of working with you again so recently on Fuller House. You were a part of my family and hockey family. You will be greatly missed. ❤️ My heart hurts. Une photo publiée par Candace Cameron Bure (@candacecbure) le 13 Déc. 2016 à 18h28 PST

Un autre membre de La Fête à la maison, Bob Saget, a exprimé ses regrets: «La mort d'Alan Thicke est très triste. C'était un si bon mari, père, frère et ami. Il nous manquera beaucoup. Repose en paix, mon cher Alan.»

Lori Loughlin, qui joue également dans la série écrit quant à elle: «Je suis tellement triste d'apprendre la mort d'Alan Thicke. RIP Alan.»

I'm so sad to hear about the passing of Alan Thicke. RIP Alan. 😢 — Lori Loughlin (@LoriLoughlin) 14 décembre 2016

Kris Jenner, une amie proche de l'acteur, a partagé une photo de lui sur son compte Instagram, accompagnée d'une touchante légende: «J'ai le cœur gros. Je suis tellement attristée par la perte d'un père aimant, d'un acteur talentueux et d'un ami incroyable. Tant de monde t'aimait, et tout le monde te regrettera. Mes pensées et mes prières vont à la famille Thicke.»

My heart is heavy. So deeply saddened by the loss of a loving father, talented actor and incredible friend. Alan you were loved by so many and you will be missed by us all. My thoughts and prayers are with the Thicke family. Une photo publiée par Kris Jenner (@krisjenner) le 13 Déc. 2016 à 21h12 PST

Minnie Driver est une bonne amie de Robin Thicke, le fils de l'acteur, et elle écrit sur Twitter: «Cher Alan, gentil, marrant, magnifique, généreux. Je t'adorais, j'ai adoré toutes les vacances qu'on a passées ensemble. Tu me manqueras beaucoup. #alanthicke.» La présentatrice Ellen DeGeneres s'est elle aussi empressée de dire un mot du comédien décédé: «L'Amérique aimait Alan Thicke. Je suis très triste qu'il soit parti. J'envoie tout mon amour à sa famille.» William Shatner, la star de Star Trek, a opté pour la simplicité en écrivant: «Très touché par la mort de mon ami Alan. Condoléances à sa famille», alors qu'Olivia Munn a écrit: «Trop, trop triste d'apprendre le décès d'#Alan Thicke. Un type tellement sympa. J'adresse mes pensées et mes prières à ceux qu'il aimait. Repose dans l'amour.»

Et les acteurs ne sont pas les seules à avoir rendu hommage au comédien. John Legend a écrit sur Twitter: «RIP Alan Thicke. J'ai grandi en le regardant et je l'ai connu grâce à Robin. Il a toujours été si gentil avec moi. Je suis très triste d'apprendre sa disparition.» Demi Lovato a écrit: «J'ai eu le plaisir de rencontrer Alan Thicke et sa merveilleuse femme Tanya il y a quelques années... Mes pensées et mes prières vont à sa famille. RIP.»

Chaka Khan a, quant à elle, philosophé sur le nombre de célébrités décédées cette année, parmi lesquelles Prince et David Bowie: «Condoléances à la famille d'@Alan_Thicke. S'il y a bien un moment où les célébrités se sont souvenues qu'elles étaient mortelles, c'est en 2016.»