TVA Nouvelles 12-11-2018 | 13h57

Stan Lee, le créateur des bandes dessinées de super-héros Marvel, est décédé à 95 ans, rapporte le site américain TMZ.

Selon les informations de TMZ, il a été transporté à l'hôpital Cedars-Sinai en matinée où il serait décédé.

Stan Lee a lancé Marvel avec Jack Kirby en 1961 avec les premières bandes dessinées de Quatre fantastiques.

Il a ensuite créé de nombreux autres superhéros, dont Spiderman, X-Men et les Avengers (Iron Man, Capitaine America, Hulk, Thor et plus encore.)