«Les fées ont soif»: les fées n'ont pas changé

Marika Simard 03-10-2018 | 16h26

Si, en 1978, la pièce de théâtre «Les fées ont soif» était accueillie par la censure et la critique, aujourd'hui, elle reçoit un accueil dithyrambique du public.

Une semaine seulement après la première qui a eu lieu au Théâtre du Rideau Vert, la trentaine de représentations affichent déjà complet. Sept nouvelles supplémentaires ont rapidement été annoncées afin de répondre à la demande.

À travers cette oeuvre de Denise Boucher, on relate l'émancipation de trois figures féminines symboliques - la mère, la fille de joie et la Vierge Marie - avec la même fougue qu'il y a 40 ans. La pièce présentée au public est la même, à la différence que les costumes et les décors ont été modernisés. Le texte, proposé dans une langue poétique, est intégral.

«Lorsque nous présentions la pièce dans les années 70, nous étions accueillies par des gens qui manifestaient à la porte du théâtre, et ce, tous les soirs, mais ça ne nous empêchait pas de jouer parce que nous étions galvanisées par le message que nous transportions», se souvient Sophie Clément qui incarnait le rôle de Madeleine, la fille de joie, en 1978.

«Si le public est plus réceptif, sa façon de réagir est toujours la même, c'est-à-dire qu'il rit et pleure aux mêmes moments, et ce même si la distribution n'est pas la même», ajoute-t-elle.

Celle qui s'occupe aujourd'hui de la mise en scène de la pièce replonge au coeur de cette polémique qui a alimenté les discussions. «Je me souviens que Jean-Louis Roux, le directeur artistique du Théâtre du Nouveau Monde, ne s'était pas laissé faire. Il s'était opposé à la censure du Conseil des arts de Montréal.»

Il était une fois...

Les fées n'ont pas changé: elles ont la même soif. Bénédicte Décary, Caroline Lavigne et Pascale Montreuil, les trois comédiennes de la nouvelle mouture, sont unanimes: la pièce est encore plus actuelle qu'elle l'était il y a 40 ans.

Pourquoi? Parce que les femmes doivent, encore en 2018, affronter la violence physique et psychologique, la solitude et la dépression, avouent-elles en coeur. D'ailleurs, dans une scène symbolique et percutante, le public est transporté au coeur d'un viol, vécu par le personnage de Madeleine.

Aujourd'hui, les femmes sur scène font entre autres référence au mouvement #MoiAussi, initié au mois d'octobre 2017 par l'actrice Alyssa Milano qui a invité à dénoncer les agresseurs sur Twitter. Les réseaux sociaux sont devenus, en quelque sorte, le moyen d'expression qu'ont choisi les femmes pour s'en libérer.

«Dans la foulée du mouvement #MoiAussi, les femmes ont pris la parole, mais ça ne veut pas dire pour autant que les mentalités ont changé. Il reste encore beaucoup de travail à faire», expose Caroline Lavigne qu'on retrouve dans le rôle de la statue de la Vierge Marie.

«On vient à peine d'ouvrir les discussions sur les injustices que vivent les femmes dans l'ombre depuis toujours. Aujourd'hui, elles disent ¨non, on ne peut plus vivre comme ça, il faut faire quelque chose¨. C'est pourquoi il devient d'autant plus pertinent de présenter cette pièce-là en 2018», soutient Bénédicte Décary qui dépeint son personnage comme une putain.

«Grâce à la pièce, on se souvient du chemin qui a été parcouru par les femmes avant nous, mais on se rappelle aussi qu'il faut continuer à paver la voie pour celles qui sont derrière nous», ajoute Pascale Montreuil qui incarne Marie, la mère dépressive.

Elles vécurent heureuses et eurent...

Lorsque l'auteure Denise Boucher a écrit la pièce dans les années 70, elle a voulu une fin heureuse pour ses trois fées. Après avoir exploité ce manifeste pendant près de 90 minutes, ces dernières font le voeu que les hommes et les femmes puissent être égaux. Elles tendent la main à la communication et, éventuellement, à la réconciliation.

«C'est peut-être un souhait utopique, mais on aimerait que les hommes et les femmes repartent sur de nouvelles bases, qu'ils puissent s'émanciper, sans faire de l'ombre à l'autre», dit Caroline Lavigne.

«Chaque personnage s'affranchit et réussit à s'en sortir. C'est ce qu'il faut retenir», conclut Pascale Montreuil.

Les fées version 3.0

Telle une délivrance, Bénédicte Décary, Caroline Lavigne et Pascale Montreuil, les trois comédiennes qui interprètent les fées de Denise Boucher, portent un regard cru, mais essentiel, sur le message qu'elles ont à livrer à travers leurs personnages respectifs.

La fille de joie par Bénédicte Décary

«Mon personnage me fait penser à Nelly Arcand. Même si on croit, en tant que femmes, qu'on est émancipées, avec nos jeans extensibles et nos talons hauts, on ne fait que répondre à une image dictée par le désir des hommes. Quand on y pense, les talons hauts ont été inventés pour faire ressortir les fesses et les seins des femmes, en plus de les fragiliser.»

La Vierge Marie par Caroline Lavigne

«J'incarne, à travers mon personnage, une statue. Elle représente le carcan et l'image pure imposés aux femmes. Même si aujourd'hui la religion ne prend pas autant de place qu'avant, elle pèse toujours sur les femmes: elle dicte leur façon d'agir en tant que mère et épouse.»

La mère par Pascale Montreuil

«Dans la pièce, je représente l'image de la femme au foyer, avec les responsabilités et la grande solitude qui viennent avec ce rôle. Marie, mon personnage, vit une grande déprime et prend des médicaments pour se sentir mieux. On a tendance à penser que c'est valorisant pour une femme de rester avec les enfants, mais ce n'est pas toujours évident pour elle de se sentir comme une personne à part entière.»