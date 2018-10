«La Reine des neiges» à Laval cette semaine

Agence QMI 01-10-2018 | 17h29

La Reine des neiges sera de passage à la Place Bell de Laval du 4 au 8 octobre pour entonner sa célèbre ritournelle «Libérée, Délivrée» avec les enfants et leurs parents.

Comme le veut la tradition, la troupe de Disney sur glace revient enchanter la région de Montréal pendant le week-end de l'Action de grâce, cette fois avec le spectacle «La Reine des neiges», dont neuf représentations sont prévues entre jeudi le 4 et lundi le 8 octobre, en français et en anglais, à la Place Bell.

En plus de faire revivre l'histoire des soeurs Anna et Elsa et du bonhomme de neige Olaf, sortie sur les écrans en 2013, les tableaux de «La Reine des neiges» rassemblent Mickey et Minnie, de même que des personnages des films «Histoire de jouets», «Trouver Némo» et «Le Roi Lion».

En mars 2015, la production «La reine des neiges» de Disney sur glace avait attiré 110 000 spectateurs au Centre Bell, en 14 représentations, ce qui avait constitué un record d'assistance pour un événement familial dans la maison des Canadiens de Montréal.

On peut se procurer des billets pour «La reine des neiges» au www.evenko.ca ou au www.placebell.ca.