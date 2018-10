«Les fées ont soif»: quatre nouvelles représentations

Agence QMI 01-10-2018 | 13h43

La demande est forte pour «Les fées ont soif», cette pièce de Denise Boucher jouée pour la première fois à Montréal il y a 40 ans et qui compte 30 séances affichant complet cette année.

L'équipe du Théâtre du Rideau Vert a donc ajouté quatre représentations à la séries de supplémentaires offertes en octobre et novembre, portant le total à 18 rendez-vous de plus qu'il était prévu au départ. Les dates du 3, 6, 7 et 8 novembre font maintenant partie de l'horaire.

Les billets pour voir Bénédicte Décary, Pascale Montreuil et Caroline Lavigne - respectivement fille de joie, mère et vierge - sont en vente en ligne (billets.rideauvert.qc.ca).

Présentée dans la controverse en 1978 au Théâtre du Nouveau Monde, la pièce mettant en scène des femmes prisonnières, malgré elles, des rôles imposés par les hommes avait été la cible de manifestations dans les rues et de censure de la part du Conseil des arts de Montréal. Louisette Dussault, Michèle Magny et Sophie Clément prêtaient alors leurs traits aux protagonistes.