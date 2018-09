Le Festival burlesque de Montréal fête ses 10 ans

Agence QMI 24-09-2018 | 15h51

Le Festival burlesque de Montréal fêtera bientôt son 10e anniversaire.

Pour l'occasion, des spectacles réuniront, les 19 et 20 octobre, des artistes tels que Perle Noire, Angie Pontani, Zoe Scarlett, Clea de Velours et la Montréalaise Scarlett James au Club Soda. Ils seront présentés uniquement aux gens âgés de 16 ans et plus.

Le prix des billets, offerts en ligne (https://thepointofsale.com/tickets/festivalburlesque2018/), varie de 45 $ à 125 $ la pièce.

Un souper avec les différentes stars de l'événement aura lieu le 18 octobre au Bord'Elle, avec photos et autographes au menu, alors que le lendemain sera remis le prix Lili St Cyr pour le meilleur numéro de burlesque.

Différents ateliers afin de s'imprégner de cet univers, comme certains de danse et d'art (de 35 $ à 85 $ sur montrealburlesquefestival.com/schedule/) seront proposés à la salle The Wiggle Room. De plus, il y aura un circuit de magasinage rétro.