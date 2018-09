Canada: première rétrospective consacrée au sculpteur Calder

AFP 20-09-2018 | 17h11

Plus de 150 oeuvres d'Alexander Calder, dont ses célèbres mobiles, seront exposées à partir de vendredi au musée des Beaux-Arts de Montréal, lors de la première rétrospective jamais consacrée au sculpteur américain au Canada.

Le musée Guggenheim de New York et le centre Pompidou de Paris, deux villes où l'artiste a vécu, ont notamment contribué à cette exposition «Alexander Calder, un inventeur radical» (jusqu'au 24 février).

À l'honneur, environ 25 mobiles, «ces objets si nouveaux qu'il a fallu leur inventer des noms,«selon Elizabeth Hutton, l'une des commissaires de l'exposition, en référence au nom trouvé par l'artiste français Marcel Duchamp pour ces oeuvres mouvantes.

Une fois par jour, les mobiles seront mis en mouvement pour le public, par un préposé qui active délicatement les oeuvres, suspendues au plafond, à l'aide d'un bâton.

Des sculptures, peintures et bijoux de Calder figurent également parmi les oeuvres exposées. Calder, mort en 1976, aimait aussi travailler à l'aide de matériaux jugés moins nobles. Le fil de fer en est un, à partir duquel Calder a créé «The Brass Family» (La famille en laiton), une sculpture représentant cinq acrobates formant un château humain.

«La vie et l'oeuvre de ce géant de l'art moderne demeurent paradoxalement trop méconnues ici», a déploré Nathalie Bondil, directrice générale du Musée des beaux-arts de Montréal. Et ce bien que la plus imposante oeuvre d'art publique au Canada, «Trois Disques», installée dans la métropole québécoise, soit signée Calder.

Ce stabile, nommé par opposition au mobile, a été érigé dans le parc Jean-Drapeau pour l'exposition universelle de 1967. La structure de 22 mètres de haut composée de trois arches de métal noir se chevauchant, accueille à ses pieds depuis quinze ans les danseurs du festival Piknik Electronik, dont elle est devenu une icône.