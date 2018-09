«Cuisine futée, parents pressé»: Alexandra Diaz confirme son divorce avec Geneviève O'Gleman

Agence QMI 19-09-2018 | 22h32

L'animatrice Alexandra Diaz a confirmé, mercredi soir, qu'elle et sa partenaire dans l'aventure «Cuisine futée, parents pressé», Geneviève O'Gleman, mettent fin à leur association.

L'émission «Cuisine futée, parents pressé», développée par les deux partenaires, a été diffusée pendant six saisons à Télé-Québec. Elle a aussi donné naissance à quatre livres de recettes de cuisine baptisés «Famille futée».

Le chroniqueur de «La Presse» Hugo Dumas avait révélé, mercredi matin, que les deux comparses se trouvaient au milieu de la dissolution de leur entreprise, qui serait acrimonieuse.

«Je vous confirme que Geneviève et moi, on se sépare comme ça arrive dans n'importe quel couple, dans n'importe quel duo, a confirmé Alexandra Diaz en soirée sur sa page Facebook. On a passé six belles années à apprendre à se connaître, à se côtoyer au quotidien, à prendre soin de notre bébé Cuisine futée, souvent jour et nuit.»

L'animatrice a soutenu qu'elle souhaite poursuivre l'aventure. «J'ai envie de continuer en acceptant qu'elle n'en ait plus envie. C'est simple comme ça», a affirmé Alexandra Diaz.

Celle-ci a également démenti être en mauvais termes avec sa complice. «On n'est pas en train de se battre dans le Jello. C'est important pour moi de dire que, malgré tout, je demeure la plus grande alliée de Geneviève», a-t-elle écrit, en se disant respectueuse et solidaire de sa décision.