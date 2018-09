Baptême au Casino de Montréal pour Dominic et Martin

Agence QMI 18-09-2018 | 13h06

Grâce à deux supplémentaires de «Juste Dominic & Martin», spectacle qu'ils présentent depuis l'an dernier, Dominic Sillon et Martin Cloutier fouleront la scène du Casino de Montréal pour la toute première fois, les 22 et 23 mars 2019.

Comme pour les autres dates prévues jusqu'en avril prochain, il est possible de réserver ses billets sur le site web du duo (dominicetmartin.com).

Entre les soirs où ils s'amusent sur scène, Dominic et Martin ont des engagements chacun de leur côté. Le premier, qui collabore aux textes du plus récent «one-woman show» de Lise Dion «Chu rendue là», est également le metteur en scène de la toute première proposition de Martin Vachon. Le deuxième participe à la websérie «La clef» et anime l'émission matinale «Debout les comiques» à CKOI en compagnie de Tammy Verge, Patrice Bélanger et Billy Tellier. Ce dernier a d'ailleurs reçu, en 2017, un prix Olivier pour la qualité de ses capsules «Le petit monde de Billy».