Nouvelles supplémentaires pour «Notre Dame de Paris»

Agence QMI 06-09-2018 | 18h19

Forte de son récent succès à Québec et Trois-Rivières, la troupe de «Notre Dame de Paris» ajoute trois dernières supplémentaires à son calendrier de représentations montréalaises, les 4, 5 et 6 octobre.

La production, qui célèbre cette année ses 20 ans, s'est installée mercredi au Théâtre St-Denis et y restera tout le mois de septembre.

La nouvelle mouture québécoise de «Notre Dame de Paris» réunit sur scène Hiba Tawaji et Elhaida Dani (Esmeralda), Valérie Carpentier et Idesse (Fleur-de-Lys), Angelo Del Vecchio et Matt Laurent (Quasimodo), Martin Giroux et Yvan Pedneault (Phoebus), Daniel Lavoie et Robert Marien (Frollo), Jay et Gardy Fury (Clopin) et Richard Charest et Flo Carli (Gringoire).

Plus de 92 000 billets de cette version actualisée de la comédie musicale ont déjà été écoulés.

En deux décennies, le spectacle créé par Luc Plamondon et Richard Cocciante, et mis en scène par Gilles Maheu, d'après l'oeuvre de Victor Hugo, a été joué plus de 4000 fois, dans 20 pays et neuf langues, devant plus de 10 millions de spectateurs.

Les billets pour les trois dernières présentations de «Notre Dame de Paris» au Théâtre St-Denis seront en vente le vendredi 7 septembre.