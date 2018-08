Agence QMI 15-08-2018 | 14h09

Le comédien Albert Millaire est décédé, a fait savoir l'Agence Premier Rôle, qui le représentait, mercredi.

«Mercredi après-midi, ce grand homme de théâtre nous a quittés, paisiblement, à la maison, entouré de ses proches, à l'âge de 83 ans. Jusqu'aux dernières minutes avant son départ, il parlait de théâtre avec passion, de ses souvenirs d'une vie bien remplie par ce travail qui le comblait, ainsi que de ses grandes amitiés avec ses compagnons comédiens», peut-on lire dans un communiqué.

Albert Millaire, né à Montréal le 18 janvier 1935, a connu une carrière qui s'est étendue sur plus d'une soixantaine d'années en français comme en anglais.

À la télévision, il a tenu des rôles dans Le Courrier du Roy, D'Iberville, Laurier, Le sorcier»=, Juliette Pomerleau, Le coeur a ses raisons, Grande Ourse et Mémoires vives, entre autres.

On se souviendra également de lui pour son implication à titre de porte-parole dans les publicités de Clorets et des lunetteries New Look, notamment.

Au cinéma, l'acteur a notamment joué dans J'en suis et Sur le seuil, et au théâtre, il a été de la distribution de pièces comme Tartuffe, Hamlet, Le Misanthrope, Le Mariage de Figaro et plusieurs autres.

Albert Millaire s'est en outre consacré à l'opéra, aux comédies musicales et à la poésie, et a été invité à titre de metteur en scène et comédien au Festival shakespearien de Stratford, en Ontario, pendant cinq saisons.

Dans ses projets musicaux, Albert Millaire a collaboré avec de grands noms tels Charles Dutoit, et Kent Nagano. Depuis plusieurs années, il oeuvrait avec la Sinfonia Lanaudière et son chef, Maestro Stéphane Laforest.

Albert Millaire avait reçu des doctorats honorifiques de l'Université Bishop et de l'Université de Montréal, la médaille du gouverneur général du Canada pour les Arts du spectacle. Il a en outre été sacré chevalier de l'Ordre de la Pléiade, chevalier de l'Ordre national du Québec et compagnon de l'Ordre du Canada.

Les détails à propos des funérailles et d'un hommage qui lui sera rendu au Théâtre du Nouveau Monde (TNM) seront annoncés ultérieurement.