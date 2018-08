Un nouveau roman de Chrystine Brouillet en septembre

Agence QMI 14-08-2018 | 13h46

«Chambre 1002», le prochain roman de Chrystine Brouillet, sera placé sur les étagères le 19 septembre.

Ce nouveau suspense de la prolifique auteure québécoise contient également une vingtaine de recettes de son cru.

Il raconte l'histoire d'Hélène, une chef montréalaise dont la renommée n'est plus à faire. Lors de son retour de New York où elle a accepté une distinction culinaire, elle est victime d'un grave accident de voiture et plonge dans le coma. Pendant que les enquêteurs tentent de comprendre ce qui s'est réellement passé, ses plus chères amies élaborent une stratégie aromatique afin qu'elle reprenne conscience.

Avec «Chambre 1002», Chrystine Brouillet reste donc dans la thématique culinaire amorcée plus tôt cette année, lors de la sortie du recueil de nouvelles «Treize à table» pour lequel elle a signé une histoire et assuré la codirection du collectif.

L'an dernier, la romancière a fait paraître «À qui la faute?», une autre enquête confiée à Maud Graham.