Soran en vedette à la FALLA de Saint-Michel

Agence QMI 08-08-2018 | 17h59

Révélé grâce à «La voix», en 2016, Soran Dussaigne - qui fait maintenant carrière seulement sous son prénom, Soran - est l'une des têtes d'affiche de la 14e FALLA de Saint-Michel, qui s'animera sur la place publique de la TOHU, du jeudi 9 au samedi 11 août.

Soran, qui fait maintenant partie de l'écurie Audiogram, et qui a déjà dévoilé trois chansons originales dans les derniers mois, «I Wish», «Time to Time» et «Julia», sera ainsi en spectacle le vendredi 10 août, à 19 h.

Les chanteurs Clément Jacques et Stephane Moraille (anciennement du groupe Bran Van 3000) passeront sur la même scène, le même soir. Juste avant, la créatrice électro-pop Debbie Tebbs réchauffera l'ambiance, à compter de 17 h.

La FALLA nous donnera aussi l'occasion d'applaudir Mathieu Lippé, l'artiste hip-hop L. Teez et le rappeur Dramatik, le jeudi 9 août, dès 19h30.

Enfin, le samedi 11 août, le programme de la FALLA sera diversifié, avec le parcours conté «La Michèloise», présenté par la Coop Les ViVaces, à travers le parc Frédéric-Back, des ateliers de bricolage offerts par La marche du crabe et Le petit cirque du grand Bernardo, et un 5 à 7 musical mené par le trio afroacoustique Noubi.

L'auteur-percussionniste Élage Diouf fera ensuite culminer les festivités, avant la traditionnelle mise à feu de l'oeuvre géante et collective de la FALLA, qui salue cette année le 250e anniversaire du cirque contemporain, et les 20 ans du Cirque du Soleil.

Puisant son inspiration dans les carnavals de Valence, en Espagne, la FALLA de Saint-Michel se veut une manifestation socioculturelle célébrant l'unicité de la communauté du quartier montréalais Saint-Michel. L'animatrice Myriam Fehmiu en est la porte-parole pour une quatrième année consécutive.