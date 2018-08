Des sacs signés Caroline Néron et Éric Lapointe

Agence QMI 03-08-2018 | 15h45

Après avoir lancé leur gamme de bijoux conjointe, Neron-Lapointe, Caroline Néron et Éric Lapointe remettent ça, cette fois avec une ligne de cinq sacs développée en collaboration avec la compagnie Firebag.

La collection comprenant trois modèles de sacs à dos et deux modèles de sacs messager sera disponible en prévente dès le 6 août prochain.

Le lancement de ces nouvelles créations aura lieu en grandes pompes aux Galeries de la Capitale, à Québec, le mercredi 22 août, et aux Promenades Saint-Bruno, à Saint-Bruno-de-Montarville, sur la rive-sud de Montréal, le jeudi 23 août. Caroline Néron et Éric Lapointe seront présents pour autographier les cinquante premiers sacs vendus et discuter avec le public.

Caroline Néron a découvert l'entreprise québécoise Firebag à l'émission «Dans l'oeil du dragon», dans l'épisode diffusé le 23 mai dernier à Radio-Canada. Impressionnée par le concept, fondé sur la conception d'accessoires avec des habits de pompiers recyclés et des boyaux d'incendie désuets, la femme d'affaires a choisi d'investir pour contribuer à faire grandir Firebag. Le partenariat est donc en cours depuis trois mois.

Firebag est en outre associée avec la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés.

On pourra se procurer les sacs Neron-Lapointe dans les boutiques Firebag et les magasins Caroline Néron, à partir du 24 août.