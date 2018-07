Juste pour rire: pas toujours facile de faire rire

Samuel Pradier 20-07-2018 | 22h28

Malgré un accueil enjoué, le public s'est montré assez réservé durant le premier gala animé par Pier-Luc Funk, vendredi soir, à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts.

Le numéro d'ouverture du comédien a eu du mal à décrocher des rires. Pourtant, Pier-Luc Funk, dans une ambiance crooner, semblait plutôt à l'aise, mais ses souvenirs de films vus dans son enfance manquaient de punchs.

Par contre, lorsqu'il a dû improviser à plusieurs reprises dans la soirée, en raison de problèmes techniques, c'est là qu'il était à son meilleur.

Rosalie Vaillancourt, seule humoriste femme de la soirée, a déridé un peu plus le public, notamment lorsqu'elle a parlé de sa première participation à un gala Juste pour rire, cette année, avant d'ajouter: «L'an passé, j'avais trop peur de me faire pogner les fesses».

Pierre-Yves Roy-Desmarais, qui présente actuellement son show solo au Zoofest, est venu parler de ses meilleurs amis avant d'évoquer les travers de son chien. Yannick de Martino est ensuite monté sur scène avec du matériel déjà entendu. «Petit truc pour savoir si ce que tu manges est santé. Si ça goûte bon, c'est pas santé!»

Arnaud Soly a été le premier de la soirée à soulever la foule avec son numéro de stand-up durant lequel il a parlé des virements Interac ou de sa mère. «Ma mère m'envoie un texto pour me dire de regarder mes courriels, je vais voir mon courriel et elle m'a écrit: je t'appelle demain.»

Absurde

La seconde partie du gala s'est révélée davantage absurde, à commencer par le numéro «À l'est de l'ouest, donc au nord». Pier-Luc Funk, Maripier Morin, Jean-François Plante, Marylène Gendron, Simon Boisvert, Jean-Sébastien Hamel, Martin Boily, et Gabriel d'Almeida Freitas au bruitage, ont fait une parodie de film de cow-boy, en jouant face caméra, devant un décor mouvant et avec des accessoires qui défilait à côté d'eux. Un numéro signé Daniel Grenier qui s'est mérité une ovation du public.

Charles Pellerin, un ami d'enfance de Pier-Luc, est revenu sur le mouvement #Metoo. Après avoir évoqué les accusations contre Giovanni Apollo, il a notamment discouru sur les films pornos féministes. Malgré un thème pas forcément facile, il vraiment réussi à séduire la foule.

Avec leur numéro de séance chez le psy, Les Denis Drolet, en grande forme, ont vraiment été hilarants. Un des meilleurs numéros de la soirée, mais réservé à un public averti, tout comme celui de Sèxe Illégal sur le pot, qui s'est terminé avec leur chanson sur le Dix30.

Pour terminer la soirée, Didier Lambert a notamment trouvé une solution assez percutante, quoique pas mal définitive, pour régler le problème des armes à feu aux États-Unis, un numéro qu'il a fini avec une parodie très drôle de «Hallelujah» et qui fait lever la salle d'un bond.