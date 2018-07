Sept spectacles à voir durant le Zoofest

Frédéric T. Muckle 11-07-2018 | 16h15

Le festival d'humour Zoofest qui se déroule à Montréal jusqu'au 28 juillet compte à sa programmation 124 spectacles présentés par certains des plus prometteurs humoristes de la relève. Voici sept suggestions de spectacles à voir dans les prochaines semaines.

1- La table d'hôte

C'est aux humoristes Arnaud Soly, Alexandre Bisaillon, Philipe-Audrey Larrue Saint-Jacques et au duo les Grandes Crues de s'attaquer à ce spectacle qui change d'artistes chaque année. Ceux-ci ont carte blanche quant aux sujets à aborder.

*Le 16, 18, et 23 juillet à 20 h 45 et le 21 et 22 juillet à 22 h 30 au Monument-National, 1182, boulevard Saint-Laurent

2- Sébastien Haché

Sébastien Haché célèbre cette année ses 10 ans en humour avec ce spectacle dans lequel il reviendra sur son «side job» et les nombreuses difficultés associés à ce métier.

*Le 15, 19 et 20 juillet à 19 h et le 16 juillet à 20 h 30 aux Katacombes, 1635, boulevard Saint-Laurent

3- Le Show XXX

Cette soirée pour adultes animée par la talentueuse Coco Belliveau met notamment de l'avant les artistes Madeleine Pilote-Côté, Sarah Godard et Olivier Roberge qui en profiteront pour parler de sexualité.

*Le 19 et 20 juillet à 22 h aux Katacombes, 1635, boulevard Saint-Laurent

4- Pareils pas pareils

Les prometteurs humoristes Antoni Rémillard et Christine Morency, dont le spectacle solo est déjà complet, présenteront leurs meilleures 30 minutes dans ce spectacle aussi simple qu'efficace.

*Le 14 et 18 à 19 h aux Katacombes, 1635, boulevard Saint-Laurent, ainsi que le 15 juillet à 22 h 30 et 23 juillet à 19 h 30 au Monument-National, 1182, boulevard Saint-Laurent

5- Charles Beauchesne

Le délicieusement sardonique Charles Beauchesne présente son deuxième spectacle solo parlant d'un sujet indéniablement comique: la peste noire, une épidémie du 14e siècle ayant décimé près de la moitié de la population européenne.

*Le 12 et 13 juillet à 22 h aux Katacombes, 1635, boulevard Saint-Laurent

6- Gala 2023

Plusieurs humoristes dont Christine Morency et Pierre-Yves Roy-Desmarais feront un saut dans le futur dans ce gala animé par Charles Pellerin rempli de matériel d'humour «avant-gardiste».

*Le 15, 19 et 22 juillet à 19 h et le 18 juillet à 22 h 30 au Monument-National, 1182, boulevard Saint-Laurent

7- Les Pic-Bois

Les Pic-Bois présenteront un dernier spectacle au festival auquel ils participent depuis 8 ans. Ils ramèneront leurs personnages favoris et plusieurs invités, dont Mike Ward, pour une soirée qui promet d'être mémorable.

*Le 19 juillet à 22 h 30 au Monument-National, 1182, boulevard Saint-Laurent