Plusieurs nouveautés au ShazamFest

Agence QMI 29-06-2018 | 17h10

MONTRÉAL - Le festival pluridisciplinaire en plein air ShazamFest, dans les Cantons-de-L'Est, a annoncé quelques ajouts à sa programmation pour sa 13e édition, qui se tiendra du 12 au 15 juillet.

L'événement mélange arts du cirque, musique, danse, athlétisme, «skateboard», lutte et camping, et se dit «voué au développement communautaire et aux initiatives artistiques dans les régions rurales».

ShazamFest 2018 mettra notamment en vedette le groupe soul-jazz Echo Funk et la formation rock alternatif Leave the City, deux grands gagnants du concours «Battle of the Bands» de ShazamFest au printemps, ainsi qu'une multitude d'autres têtes d'affiche de la région estrienne, d'ailleurs au Québec ou de l'international, comme Mickey Dangerous et Bloodshot Bill, entre autres.

Une nouvelle section, la scène Trinity, bâtie au moyen de méthodes de construction bioresponsables, proposera un large éventail de prestations collaboratives et interactives.

Le festival ShazamFest est par ailleurs nouvellement associé avec Cultures du coeur, organisation caritative de l'Estrie qui lutte contre l'exclusion sociale, et a offert deux douzaines de passeports week-end, qui permettront à des personnes démunies de prendre part à la fête gratuitement.

L'accès au ShazamFest est en outre gratuit pour les moins de 12 ans, on peut camper sans frais sur le site et l'entrée est libre le dimanche 15 juillet.

Pour plus d'informations, on consulte le site officiel de ShazamFest (www.ShazamFest.com).