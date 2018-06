Ces humoristes séduits par la pub

Yan Lauzon 27-06-2018 | 15h20

Certains humoristes du Québec la redoutent comme la peste, ne prononçant que rarement son nom de peur de provoquer l'apparition d'urticaire. D'autres, par contre, voient la publicité comme une chance de faire de l'argent, mais aussi de provoquer des éclats de rire et de permettre à des personnages d'évoluer dans un autre contexte.

En voici plusieurs qui sont devenus les vedettes de campagnes marketing.

Claude Meunier et Les Denis Drolet pour Pepsi

Gros coup de marketing de Pepsi que celui de retenir les services de Claude Meunier au milieu des années 1980 pour attaquer le marché québécois et prendre l'ascendant sur Coca-Cola. Des nombreux personnages qui ont marqué cette fructueuse association, impossible d'oublier l'inimitable joueur de hockey Ti-Guy «Beef» Leboeuf qui a accordé des entrevues colorées à Lionel Duval.

Dans un univers absurde qui leur sied bien, appuyés par Normand L'Amour au piano, Les Denis Drolet ont aussi accepté de donner un coup de main à Pepsi, mais beaucoup plus tard, durant les années 2000. Quoique brève, leur apparition est marquée par l'énergie contagieuse du Denis à palettes.

Lien de la vidéo YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Ruqceh-wJVA

Louis-José Houde pour les supermarchés Loblaws

Dans la bouche du verbomoteur Louis-José Houde, le nom «Loblaws» a longtemps été «Lobelaw». Avec les économies réalisées au supermarché, il évoquait la possibilité d'acheter un tracteur, une mobylette, une grosse salière-poivrière ou de construire un trou de mini-putt. Vedette de grands succès commerciaux du début des années 2000, l'humoriste a toutefois laissé tomber son rôle de porte-parole parce qu'il voulait qu'on parle davantage de ses prestations sur scène que de son travail en pub.

Martin Matte pour Honda et les supermarchés Maxi

«Iglou, iglou, iglou... Rendu là, tu serais mieux de prendre l'avion! » Martin Matte a aussi fait rire de très nombreux téléspectateurs au début des années 2000 en se payant, pour Honda, la tête d'un conducteur de camion faisant le plein dans une station-service. Ses autres publicités destinées à vanter les avantages des voitures du constructeur automobile ont aussi connu un vif succès. Une association qui a duré 12 ans.

En novembre 2016, l'humoriste a répété l'expérience marketing, se tournant cette fois vers les supermarchés Maxi. N'hésitant pas à lancer son panier d'épicerie, à jouer avec des fruits et légumes ou à se moquer de clients, il a été critiqué pour ce nouveau mandat, soulevant notamment l'ire de Guillaume Wagner.

Lien de la vidéo sur YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=oims1QqtfHQ

Martin Perizzolo et Anthony Kavanagh pour les fromages d'ici

Qui n'a pas été découragé d'entendre Benoît commettre erreur par-dessus erreur lors de discussions autour des fromages du Québec... Martin Perizzolo a joué avec brio la carte de l'homme pas très brillant qui croit tout connaître. Un sympathique «loser». Heureusement, ses périples à l'étranger lui ont redonné une certaine prestance, lui qui n'a pas démordu de son amour pour les fromages d'ici même à des milliers de kilomètres de chez lui.

Quand Benoît a pris «sa retraite», les producteurs ont fait appel aux services d'Anthony Kavanagh. Celui-ci s'est démené tant bien que mal afin de faire comprendre aux gens qu'il est Québécois et non Français, confusion créée en raison de son absence de plusieurs années loin de la province. Une autre façon imaginée afin de concurrencer les fromages européens.

Lien de la vidéo sur YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=wDaU9Gogbjw

Patrick Huard pour Intact Assurance

Quand on monte à bord du taxi 0-22 de Rogatien Vachon, mieux vaut être attentif et prêt à entendre un long monologue. Après un passage remarqué en tête d'affiche de sa série et des numéros brillamment livrés sur scène, l'intense personnage issu de l'imaginaire de Patrick Huard s'est lancé, en 2015, dans la promotion des services d'Intact Assurance avec la verve qu'on lui connaît. Et une fois lancé, impossible de l'arrêter!

François Massicotte pour les Sponge Towels

N'ayant pas peur du ridicule, François Massicotte a commencé à enfiler un gros costume d'essuie-tout blanc, à se faire appeler «Spongie» et à éponger de gros dégâts en 2007 pour faire connaître les Sponge Towels. Solution à l'eau déversée dans la salle de bain à la suite du lavage d'un chien ou appelé pour éviter la catastrophe d'une demande en mariage ratée à table, Spongie a répondu présent dans de nombreuses situations de saleté. Un partenariat lucratif qui s'est même poursuivi jusque sur la scène, lors de ses spectacles.

Mario Jean et François Massicotte pour les croustilles Doritos

Dans une relecture de la célèbre fable du cordeau et du renard tournée durant les années 1990, Mario Jean et François Massicotte se sont déjà déguisés pour annoncer l'arrivée des chips Doritos à saveur d'épices mexicaines et de fromage piquant. Afin me mettre la patte sur le sac de croustilles que tient le corbeau, le renard se sert d'une scie mécanique pour couper la branche de l'arbre sur lequel est assis l'oiseau, le faisant du même coup tomber. Une pub unique.

Lien de la vidéo sur YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=07MCqySmJl8

Lise Dion pour les créations Gadoua

On ne compte plus les fois où Lise Dion a manifesté son amour pour le pain blanc Gadoua. Avec fierté, elle a souvent acheté du pain tranché, mais aussi des tortillas. Elle s'est assurée d'en avoir avec elle en tout temps. Preuve de son grand amour pour Gadoua, Lise Dion a renoué avec la compagnie en 2016, soit huit ans après sa précédente collaboration. Témoin aux premières loges de ses achats, il y a eu l'humoriste Rosalie Vaillancourt qui s'est transformée en caissière de supermarché.

André Sauvé pour la compagnie RE/MAX

La tranquillité d'esprit immobilière. Dormir sur ses deux oreilles. Voilà ce que voulait obtenir André Sauvé en signant une entente avec l'équipe des courtiers RE/MAX. Proposant de courts monologues comme seul lui sait le faire, l'humoriste a cherché à convaincre que l'achat d'une nouvelle maison peut se faire sans soucis, dans le plaisir et la confiance. À noter que Ricardo Trogi a réalisé les premières vidéos.

Yannick De Martino pour la bière Boréale et Maître Glacier

Qu'on en commun la bière et la crème glacée? Yannick De Martino. L'humoriste a décidé de libérer l'ours en lui en s'associant à la bière Boréale dont il a accepté de faire la promotion à l'écran. Il s'est également improvisé employé de la crèmerie Maître glacier pour une série de drôles de capsules où le client ne doit pas être impatient de goûter un cornet ou un gelato. Amorcée l'été dernier, l'initiative se poursuit cette année avec une façon pour le moins originale de réaliser une fondue au chocolat.

Lien de la vidéo YouTube de Boréale: https://www.youtube.com/watch?v=TG8Z4JKx9f0

Pierre Légaré et Yvon Deschamps pour 1-800-NOTAIRE

Pierre Légaré a été l'un des maîtres de l'humour dit «sérieux» pendant plusieurs années. Sans surprise, c'est aux notaires qu'il a choisi de s'associer pour aider à prévenir, prévoir et planifier. Pendant presque une décennie, il a incité les gens à gérer leurs biens. Quand est venu le temps de passer le flambeau, il s'est trouvé un digne remplaçant: Yvon Deschamps.