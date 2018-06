Le Festival TransAmériques affiche complet

Agence QMI 08-06-2018 | 10h24

MONTRÉAL - Le Festival TransAmériques (FTA) a obtenu un succès d'achalandage pour sa 12e édition qui a pris fin jeudi, l'événement ayant enregistré un taux d'assistance global de 99 % pour ses 22 spectacles en salle, 19 ayant même affiché complet.

C'est du «jamais vu» pour ce rendez-vous de 16 jours dédié entre autres à la danse et au théâtre.

Dix-sept lieux différents de la métropole ont été mis à contribution pour célébrer la culture avec un grand «C».

Dans un communiqué bilan, les codirecteurs généraux du Festival TransAmériques, Martin Faucher et David Lavoie, ont dit s'estimer «privilégiés par cette adhésion remarquable des spectateurs», tout en rappelant qu'il est «impératif que des moyens financiers adéquats soient octroyés au FTA afin qu'il puisse continuer à remplir sa mission dans son format actuel tout en bonifiant sa présence dans l'espace public».

Les deux hommes soutiennent que le FTA a besoin de plus d'argent pour «répondre à la demande et à la croissance du public» et «jouer son rôle structurant en faveur des communautés de la danse et du théâtre à l'échelle nationale et internationale».

La 13e édition du Festival TransAmériques se tiendra du 22 mai au 5 juin 2019.