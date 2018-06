Weezer, SUM 41 et Stone Temple Pilots au 13e Rockfest

Agence QMI 07-06-2018 | 15h24

Plus de 70 groupes ont rendez-vous à Montebello du 14 au 16 juin. La 13e édition du Rockfest rimera donc avec rock, métal, punk rock, hardcore et même hip-hop.

Sont attendues les formations américaines Weezer, Stone Temple Pilots, Five Finger Death Punch et Godsmack, en plus des Canadiens de Sum 41. Menés par Deryck Whibley, ces derniers profiteront de leur passage pour jouer l'intégralité de leur populaire album «Does This Look Infected?» sorti il y a 15 ans. L'opus comprend les succès «Still Waiting», «The Hell Song» et «Over My Head (Better Off Dead)».

La logistique et la production de l'événement ont été confiées à l'équipe de Piknic Électronik. Des billets sont encore disponibles au montebellorockfest.com.

L'an dernier, le Rockfest s'est étalé sur quatre jours - et non trois - lors du week-end de la Saint-Jean-Baptiste. En raison notamment de la présence du groupe allemand Rammstein, on a estimé à 200 000 le nombre d'entrées pour la durée du festival.