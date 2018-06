Réjean Ducharme lègue ses droits d'auteur et de parolier au TNM

Guillaume Picard 05-06-2018 | 15h04

MONTRÉAL - La directrice artistique du Théâtre du Nouveau Monde, Lorraine Pintal, a annoncé mardi que Réjean Ducharme, qui s'est éteint le 21 août 2017, a légué à son théâtre ses droits d'auteur et de parolier sur les oeuvres déjà publiées, jouées ou enregistrées.

Cela signifie que le TNM pourra toucher, une fois l'an, des droits d'auteur dont la valeur sera déterminée par le rayonnement de ses écrits.

«Nous devenons les héritiers de Réjean Ducharme en matière de romans, de pièces de théâtre et de paroles de chansons», a dit Mme Pintal.

Cette dernière a parlé de sa «grande surprise» quand Monique Jean, l'exécutrice littéraire de Réjean Ducharme - et l'une des seules à avoir eu l'occasion de le côtoyer -, lui a annoncé cet important legs, qu'elle voit comme «un signe de confiance, un sentiment d'appartenance et une grande déclaration d'amour envers tous les artisans, artistes et concepteurs qui ont défendu son oeuvre au fil des ans».

«Je crois aussi que c'est un salut à tout le public, qui, chaque fois qu'on programmait un Réjean Ducharme, on était assurés d'un immense succès», a-t-elle ajouté.

«L'Avalée des avalés» à Avignon

Lorraine Pintal a voulu tout de suite mettre à profit ce nouveau partenariat avec l'organisme à but non lucratif Les amitiés Ducharmiennes.

Ainsi, la pièce tirée du roman le plus célébré de Ducharme, «L'Avalée des avalés», sera présentée au Festival Off d'Avignon du 6 au 29 juillet, portée par la grande Louise Marleau ainsi que Sarah Laurendeau et Benoît Landry dans une mise en scène et une adaptation de Lorraine Pintal. La troupe se rendra ensuite à Paris, du 6 novembre au 8 décembre, où elle brillera sous les projecteurs du théâtre Les Déchargeurs. Quarante-cinq représentations seront offertes, puis une tournée suivra au printemps 2019 en France, en Suisse et en Belgique.

«Lorraine a fait une adaptation extraordinaire, je suis éblouie», a dit Louise Marleau, qui a parlé d'un projet que se veut une «lumière au bout d'un certain tunnel, car j'ai eu un cancer du sein. J'en suis sortie, les répétitions et les traitements se sont chevauchés, mais c'est derrière moi, d'ailleurs mon docteur m'a dit: "vous êtes guérie".»

Cap sur 2021

En plus, le TNM, qui a pour projet de s'agrandir afin notamment de se doter d'une deuxième salle de répétition à temps pour son 70e anniversaire, en 2021, a révélé que celle-ci portera le nom de Réjean Ducharme.