«Forfait tout inclus - coup de soleil en sus»: un cocktail qui tourne au vinaigre

Caroline Vigeant 15-05-2018 | 17h18

Ceux qui ont déjà choisi un forfait tout inclus comme destination soleil reconnaîtront sûrement des traits de caractère chez les personnages de «Forfait tout inclus - coup de soleil en sus», dont les extraits présentés aux médias mardi laissent présager bien des moments désopilants au Théâtre des Hirondelles cet été.

Écrite et mise en scène par Francis Vachon - qui s'est longtemps produit aux côtés de Jeff Boudreault, Marc-François Blondin, Pierre-Alexandre Fortin et Jean-Guy Legault dans «La folle odyssée de Jacques Cartier» -, la comédie suit le périple de deux couples dans un hôtel tout inclus des Caraïbes. Le premier, formé de Jocelyne (Sylvie Potvin) et Michel (Denis Houle), ne tarde pas à devenir le cauchemar de l'autre qui bat de l'aile et est composé de Sophie (Anne Casabonne) et René (Pierre-Alexandre Fortin).

Des voisins dérangeants

«C'est un couple pas très chic, a dit Sylvie Potvin au sujet de son tandem. Il parle fort, sans réfléchir et s'incruste dans la vie des autres. On a tous croisé des personnes comme eux ou en avons dans notre entourage.»

Inscrite à un concours, Sophie a remporté un voyage pour deux. Elle aurait préféré s'envoler avec une amie plutôt qu'avec l'homme qui partage sa vie depuis 10 ans. «C'est rendu monotone entre eux, a raconté la comédienne Anne Casabonne qui, pour sa part, se réjouit de jouer tout l'été à cinq minutes de chez elle. Elle voulait aller faire la rumba avec une amie, selon l'adage "ce qui se passe dans le Sud reste dans le Sud". Mais là, pour toutes sortes de raisons, elle est pognée pour faire le voyage avec son chum».

Autodérision

La caricature et l'autodérision émaillent la pièce, qui n'est pas pour autant dépourvue de sens et qui se conclura sur un «gros punch», nous assure-t-on.

«Ils tombent sur le couple d'énergumènes harassants, a enchaîné Anne Casabonne. Il y a plein de références au forfait tout inclus, comme les espèces de restaurants français qu'on y retrouve. Les gens vont sûrement y reconnaître plein de choses.»

«Francis a un peu écrit le personnage de René en pensant à moi, a quant à lui révélé Pierre-Alexandre Fortin. C'est l'un de mes bons amis. Les répliques collent donc bien à mon discours, puisque je les ai en grande partie inspirées.»

Rodley Pitt, qu'on a découvert dans «Hubert et Fanny» et qui complète la distribution, campe pour sa part Javier, le guide de la bande, à qui il en fera voir de toutes les couleurs.

«Forfait tout inclus - coup de soleil en sus» déboulera au Théâtre des Hirondelles dès le 8 juin.