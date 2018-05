Marie-Denise Pelletier et Gabrielle Fontaine dans «Fame»

Agence QMI 09-05-2018 | 15h45

Si «Fame» ne sonne pas de cloche chez les plus jeunes, leurs parents, eux, se souviennent à coup sûr du phénomène des années 1980, qui a connu son heure de gloire au petit comme au grand écran. Adaptée en comédie musicale, la nouvelle génération d'étudiants de l'école de la High School of Performing Arts de New York, qui prendra d'assaut le théâtre St-Denis du 7 au 28 juin, a été dévoilée mercredi.

La comédienne Gabrielle Fontaine («Med», «L'heure bleue»), qui a tenu le rôle de Frenchy dans la comédie musicale «Grease», prêtera cette fois ses traits à la timide étudiante Serena, rêvant de célébrité et amoureuse de l'aspirant acteur Nick.

Celui-ci, campé par Jordan Donoghue, récemment diplômé du département de théâtre du Collège Lionel-Groulx en 2017, a une carrière d'acteur dans la mire dans la nouvelle mise en scène de Serge Postigo, tandis que la chanteuse Marie-Denise Pelletier y enfilera les habits de Miss Esther Sherman, une prof de littérature.

Élisabeth Gauthier Pelletier, Mathilde Laurier, Lisa Palmieri, Marc Angers, Jonathan Caron, Judith Laterasse, Junbox, Valérie Laroche, Stéphane Allard, Jean-Raymond Châles peupleront également l'univers de la vingtaine de talents qu'on suivra de leur admission jusqu'à leur graduation dans cette production du festival Juste pour rire.

Par ailleurs, une bourse de 10 000 $ sera remise à l'un des artistes qui ont participé aux auditions publiques. Cette initiative de Juste pour rire, qui se répétera annuellement, vise à venir en aide aux talents en leur permettant de parfaire leur discipline (jeu, danse et chant).