Maxim Martin et sa fille Livia sont les porte-parole du Tour du Silence

Agence QMI 10-04-2018 | 11h58

MONTRÉAL - L'humoriste Maxim Martin et sa fille Livia seront les porte-parole du Tour du silence de Montréal, le 16 mai prochain, a-t-on appris mardi.

Le chroniqueur au «Journal de Montréal» s'associe à ce tour cycliste en raison d'une tragédie qui l'a touché de près l'automne dernier. L'ami de coeur de Livia, Clément Ouimet, a été happé mortellement par une voiture le 4 octobre, alors qu'il s'entraînait à vélo sur la voie Camilien-Houde du mont Royal.

«Même avant l'accident de Clément, c'était évident qu'il fallait travailler sur les relations entre cyclistes et automobilistes, note Maxim Martin dans un communiqué. Pour avoir roulé en Europe, je peux dire qu'il est grand temps que les conditions s'améliorent ici».

«Depuis le décès de Clément, enchaîne-t-il, j'ai réalisé que les cyclistes étaient beaucoup plus nombreux que je le croyais. Ce sont des gens de tous les âges et de tous les niveaux. Ce sont des sportifs et des gens qui utilisent le vélo pour se déplacer. Et les vélos sont là pour rester sur nos routes».

L'animateur, qui s'entraîne en prévision de participer à un triathlon, et Livia, à qui il donne la réplique dans l'émission éponyme diffusée à Vrak.tv, prendront part au 20 km du Tour du Silence de Montréal. Il sera réalisé à 18 km/h et les cyclistes seront escortés par des policiers. Des arrêts sont d'ailleurs prévus durant le parcours, afin de rendre hommage aux cyclistes qui ont perdu la vie sur la route.