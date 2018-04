Une métamorphose pour le Musée d'art contemporain de Montréal

Yan Lauzon 09-04-2018 | 16h06

À compter du printemps prochain, le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) subira une transformation majeure qui laissera pénétrer la lumière dans l'établissement.

En plus d'une façade complètement revampée et d'un agrandissement considérable de ses locaux, trois salles d'exposition supplémentaires seront construites au sous-sol, a-t-on appris lundi lors du dévoilement des plans et des premières images du lieu culturel.

Évalués à environ 45 millions $, les importants changements devraient être complétés à l'automne 2021, soit deux ans après le début des travaux au coin des rues Sainte-Catherine et Jeanne-Mance.

«Investir dans le MAC nous permettra de mener pleinement et avec beaucoup plus de dynamisme notre mandat: de présenter, de diffuser, d'acquérir, de promouvoir, de faire rayonner l'art contemporain québécois, canadien et international que l'on juge le plus pertinent», s'est réjoui John Zeppetelli, directeur général et conservateur en chef du MAC.

Nombreux ajouts

Toujours situé en plein coeur du Quartier des spectacles, le musée aura droit à un visage dessiné à partir des idées du consortium d'architectes québécois Saucier+Perrotte Architectes / GLCRM & Associés Architectes dont le projet a été choisi parmi une dizaine d'autres déposés.

Tous les étages auront droit à des ajouts, a assuré Gilles Saucier, architecte-concepteur de la métamorphose. De plus, il y aura de denses aires d'exposition afin d'apprécier des créations qui n'exigent pas des techniques de conservation trop élaborées.

On a aussi pensé au jeune public. «On double la superficie des espaces éducatifs de manière à attirer une clientèle jeune pour les amener au Musée le plus tôt possible dans leur vie», a détaillé l'architecte.

Sur place, on constatera notamment une entrée complètement revue, un immense hall, ainsi qu'une terrasse au deuxième étage pour le restaurant. «Ce qu'on veut, c'est que ça devienne un lieu de convergence urbaine et qu'il y ait de plus en plus de raisons de venir au Musée» a ajouté Gilles Saucier.

Lumières éteintes en janvier

L'actuel MAC fermera en janvier afin de se refaire une beauté. Au printemps, un lieu temporaire plus petit - dont l'adresse reste à confirmer - ouvrira quant à lui ses portes afin d'accueillir certaines oeuvres contemporaines. Des manifestations artistiques doivent se tenir à quelques autres endroits dans la métropole.

En 2017, le MAC a accueilli plus de 600 000 visiteurs, un record. Présentée depuis novembre, la populaire exposition «Une brèche en toute chose / A Crack in Everything» mettant en vedette les oeuvres du regretté Leonard Cohen a généré plus de 100 000 entrées.