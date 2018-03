«La face cachée de la Lune» sera rejouée en 2019

Agence QMI 19-03-2018 | 14h40

Oeuvre phare du parcours théâtral de Robert Lepage, la pièce «La face cachée de la Lune» sera jouée sur la scène du Théâtre Jean-Duceppe, à Montréal, du 3 avril au 11 mai 2019.

Encore une fois, Yves Jacques prêtera ses traits à tous les personnages de ce spectacle présenté au Québec depuis près de 20 ans et acclamé à l'échelle internationale.

Le récit s'intéresse à Philippe et André, deux frères vivant à des années-lumière, mais qui sont forcés de renouer contact en raison du décès de leur mère. L'aîné est passionné de l'espace et habite seul. Le cadet est riche et détient le statut de vedette sur les ondes du Canal Météo. Leur deuil ravivera de vieilles blessures.

«La face cachée de la Lune» fera partie de la programmation 2018-2019 du Théâtre Jean-Duceppe qui sera dévoilée le 16 avril.

Pour les horaires des représentations et l'achat des billets: duceppe.com.

Entretemps, il sera possible de voir et d'entendre «SLÄV», la nouvelle création musicale de Robert Lepage portée par la chanteuse Betty Bonifassi, à compter du 26 juin au Théâtre du Nouveau Monde. Elle sera dévoilée dans le cadre de la 39e édition du Festival international de jazz de Montréal.