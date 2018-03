Vidéotron embarque dans le Grand Montréal comédie fest

Agence QMI 19-03-2018 | 09h07

Le Grand Montréal comédie fest a annoncé une entente de taille pour sa première édition en concluant un partenariat avec Vidéotron, lundi matin.

Ce festival d'humour qui fera concurrence à Juste pour rire sera présenté pour la première du 1er au 15 juillet prochain. Vidéotron s'y joint «à titre de partenaire fondateur».

«L'entrée en scène d'un partenaire d'envergure comme Vidéotron nous permet d'installer des assises solides, de prouver le sérieux de notre démarche et d'accélérer nos opérations en plus d'ouvrir la porte à d'autres partenaires d'affaires prêts à se joindre au Grand Montréal comédie fest», a mentionné la directrice générale du Grand Montréal comédie fest, Diane Arseneau, par communiqué.

De son côté, Vidéotron s'est réjouie d'être présente pour les débuts de ce festival créé par des humoristes d'ici l'automne dernier, dans la foulée des scandales sexuels ayant visé le fondateur de Juste pour rire Gilbert Rozon qui a vendu son entreprise à ICM Partners, une compagnie américaine, au début mars.

«L'humour a toujours été un pilier important pour Vidéotron en matière de commandites et nos clients en sont friands. Ils seront donc heureux d'apprendre qu'en nous associant à cette belle initiative des humoristes, nous pourrons leur offrir des expériences uniques, des privilèges et des contenus exclusifs», a souligné Julie Brault, vice-présidente pour la marque et la stratégie numérique omnicanal de Vidéotron.

Cet engagement de Vidéotron survient moins d'une semaine après que sa maison-mère, Québecor, eut renoncé à acquérir Juste pour rire. En effet, Québecor Média avait la possibilité d'égaler l'offre de ICM Partners, mais elle a choisi de ne pas exercer le droit de premier refus dont elle bénéficiait. L'entreprise québécoise avait eu des discussions avec sa contrepartie californienne qui n'ont finalement pas abouti.

Le Grand Montréal comédie fest présentera des spectacles en salle payant durant les deux premières semaines de juillet prochain. Plusieurs éléments de sa programmation ont déjà été dévoilés, dont le spectacle-bénéfice «Vive ton courage» présenté le 24 avril prochain au théâtre Olympia, mais il en reste beaucoup à annoncer.