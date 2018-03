La voix aérienne de Charlotte Cardin a envoûté le public à l'Impérial - L'étoffe des grandes

Sandra Godin 16-03-2018 | 23h12

Loin de la discrète chanteuse qui apprivoisait la scène il y a quelque temps à peine, Charlotte Cardin a pris beaucoup d'assurance sur les planches. À seulement 23 ans, c'est une artiste confirmée, incarnée, qui prouve en spectacle qu'elle a l'étoffe des plus grandes.

Depuis la parution de son premier EP, Big Boy, qui jetait les bases de son identité musicale, Charlotte Cardin gravit les échelons à vitesse grand V. Entre l'Europe, et juste avant sa tournée américaine, Charlotte Cardin est de passage à Québec pour trois spectacles à l'Impérial qui affichent complet depuis un bon moment déjà.

Elle en était hier à cette deuxième soirée. Dans un décor lumineux, accompagnée par seulement deux musiciens, Charlotte Cardin, debout derrière son clavier, a lancé la soirée avec Big Boy. Force est de constater que celle qui a fait son chemin hors des voies radiophoniques a un public déjà fidèle, qui emplissait l'Impérial à craquer hier et qui n'a pas cessé de lui crier son amour.

Après Paradise Motion, son dernier extrait, la souriante chanteuse nous a demandé d'ouvrir nos coeurs à ses ruptures, juste avant d'entamer Les Échardes.

« Yes », a-t-elle dit, le grand sourire aux lèvres, lorsqu'elle a entendu la foule chanter avec elle.

Plusieurs nouvelles chansons

Même si Charlotte Cardin n'a que deux EP en poche, elle n'a pas eu de difficulté à meubler le spectacle. Elle n'a pas fait comme beaucoup d'autres qui garnissent le reste du programme avec une poignée de reprises, à l'exception de Go Flex, de Post Malone.

Naturelle, drôle, sans filtre et visiblement très heureuse, Charlotte Cardin avait donc quatre nouvelles chansons à nous offrir, qui ont eu autant d'effets que les plus connues, et qui sont dans la même lignée électro, soul, jazzy.

Charlotte Cardin avait aussi invité un complice au talent aussi immense que le sien, Aliocha, avec qui elle a fait deux chansons.

Au cours de la soirée, Charlotte Cardin nous a convaincus d'une chose : elle ne sera pas la saveur du mois ni la sensation de l'heure.

Ghostly Kisses

Les rythmes apaisants de Ghostly Kisses, alias Margaux Sauvé, ont instauré une ambiance planante à l'Impérial en première partie. Celle qui a vu quelques-unes de ses chansons cumuler des millions d'écoutes sur Spotify a timidement fait embarquer la foule dans son univers éthéré et mélancolique.

Le public a été envoûté par la voix aérienne de la chanteuse, qui a une maîtrise totale sur son organe vocal. Impressionnant d'entendre où elle est capable d'aller à travers sa pop électro très minimaliste.

Elle avait gardé pour la fin un hommage à Dolores O'Riordan, des Cranberries, disparue cette année. Avec son timbre de voix fait sur mesure pour cette pièce, son interprétation de Zombie nous laissé sur quelques frissons.

Charlotte Cardin répète l'expérience ce soir à l'Impérial. Le spectacle affiche complet.

- Charlotte Cardin sera au magasin Sunrise de Place Laurier entre 14 h et 15 h, pour une séance de signature. Elle interprétera également quelques chansons.