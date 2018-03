Marie-Mai quitte Productions J: la chanteuse veut «rebrasser les cartes de sa carrière»

Agence QMI 09-03-2018 | 17h01

Marie-Mai a vécu plusieurs grands chambardements ces dernières années, notamment en refaisant sa vie avec le directeur musical David Laflèche et en donnant naissance à sa fille Gisèle. Vendredi, elle a annoncé sur sa page Facebook un autre changement décisif dans son parcours: elle quitte les Productions J.

«Tranquillement, j'ai vieilli, je me suis définie, j'ai appris, beaucoup! Appris à me faire confiance et à avoir confiance en mon jugement. Appris à forger mon caractère de femme et découvert le plein potentiel de mes habiletés d'entrepreneure», note la chanteuse au début de son message.

«Aujourd'hui, j'ai envie de mettre à l'oeuvre tout ce bagage au service de ma carrière, explique celle qui devient ainsi agente libre. J'ai le désir de naviguer dans mon propre bateau, celui de la femme que je suis devenue choisira, pour mon avancement personnel, pour rebrasser les cartes de ma carrière et pour me sentir plus vivante que jamais».

La décision de ne pas renouveler son contrat avec les Productions J, l'auteure-compositrice-interprète ne l'a pas prise sur un coup de tête. «Ce n'est pas toujours facile à faire, ça mérite de longues réflexions, mais j'ai la certitude du plus profond de mon être que lorsque l'on s'écoute et que l'on est honnête et transparent dans sa démarche, on ne peut se tromper, même si ça implique de grands chamboulements dans notre vie».

Marie-Mai remercie au passage l'équipe qui a géré sa carrière pendant 15 ans, depuis la toute première édition de «Star Académie» en 2003, et tout «spécialement Julie» Snyder, avant d'annoncer la venue d'un sixième album, sur lequel elle planche en ce moment.

«Je suis très fébrile pour la suite. J'écris et je compose de nouvelles chansons pour vous proposer un album qui sera le plus connecté possible à l'essence de la femme que je suis aujourd'hui. Je rencontre d'autres compagnies, d'autres producteurs, j'explore.»

Depuis janvier, Marie-Mai est la deuxième artiste après Yoan à mettre fin à son entente professionnelle avec les Productions J.