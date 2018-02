Une soirée d'humour en compagnie de Steve Martin et Martin Short

Agence QMI 21-02-2018 | 12h10

Deux célèbres comiques se remémoreront leurs illustres carrières sur les planches à Montréal. Steve Martin et Martin Short partageront la scène de la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts le 21 octobre.

L'Américain de 72 ans et le Canadien de 67 ans proposeront des numéros humoristiques et musicaux en plus de revisite leur vie au sein de l'industrie du divertissement pour un spectacle durant lequel ils seront rejoints par le groupe The Steep Canyon Rangers et le pianiste de jazz Jeff Babko.

Il faudra débourser entre 79,50 $ et 250 $ afin d'assister à cette rencontre dont les places seront disponibles à compter du 26 février à midi (placedesarts.com).

La visite de Steve Martin et Martin Short dans la métropole mettra fin à une absence de plusieurs années. Le premier était à Just For Laughs en juillet 2010 alors que le deuxième avait fait de même l'année précédente.

Les deux comparses sillonnent actuellement les États-Unis pour y donner des représentations de leur spectacle. Aussi vedettes du cinéma, ils n'ont pas de projet de film les mettant en vedette en chantier.